14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Szukasz pomysłu na prezent dla nauczyciela? Zobacz nasze propozycje!

Drobny prezent dla nauczyciela z okazji Dnia Edukacji Narodowej to miły gest, który wyraża wdzięczność i sympatię ucznia. Jeśli w tym dniu chcecie sprawić przyjemność swojemu belfrowi, możecie tradycyjnie wręczyć mu kwiatka lub czekoladki, albo też spróbować podarować coś oryginalniejszego, co na dłużej pozostanie w jego pamięci. Może to być na przykład personalizowany gadżet, dobra książka z wypisanymi życzeniami lub własnoręcznie przygotowany upominek.

1. Kubek termiczny (nauczyciele piją sporo kawy i herbaty - dla tych wyjątkowo nerwowych dodatkowo można dorzucić opakowanie melisy ;) 2. Dobra książka – najlepiej nowość wydawniczą (będziemy mieć większą pewność, że takiej jeszcze nie przeczytał); 3. Płyta z muzyką typu chill out (ukoi skołatane nerwy po ciężkim dniu pracy); 4. Gruby ozdobny notatnik lub zestaw oryginalnych kolorowych długopisów (prezent praktyczny, który zawsze będzie w użyciu); 5. Nietuzinkowy wazon na kwiaty (będzie miał do czego powsadzać te wszystkie bukiety, które dostanie).

1. Laurka z wizerunkiem nauczyciela (można ją włożyć w zwykłą ramkę na zdjęcia, wówczas belfer dostanie swój autoportret); 2. Wazon z puszki i kredek (pustą puszkę obłóż kredkami, ściśnij gumką recepturką, aby równo je ułożyć, a potem obwiąż całość ozdobną wstążką - patrz zdjęcie, prawy dolny róg); 3. Muffinki lub ciastka upieczone z rodzicem (najlepiej jeśli zostaną włożone do metalowej, ozdobnej puszki); 4. Bukiet z jesiennych liści przewiązany ozdobną wstążką; 5. Samodzielnie ułożony wierszyk lub zaśpiewana piosenka.

Jeśli nauczyciel dostanie któryś z prezentów, na pewno wywoła on szczery uśmiech na jego twarzy!

