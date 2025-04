Różnica polegać będzie na tym, że o ile starsi uczniowie powinni sami zastosować się do poniższych rad, to w przypadku dzieci młodszych, to ich rodzice będą musieli wykonać większość pracy, by wdrożyć własne pociechy do pozytywnych nawyków edukacyjnych.

A oto moje propozycje wrześniowych postanowień:

1. Przygotuj niezbędne do nauki pomoce – podręczniki, atlasy, encyklopedie, zeszyty (także najważniejsze notatki z poprzedniej klasy), długopisy, ołówki, kredki, mazaki, zakreślacze, przybory kreślarskie (linijki, cyrkle, ekierki) – to naukowe otoczenie nie będzie rozpraszać, a wręcz przeciwnie – zachęcać do zgłębiania wiedzy, pozwoli też zaoszczędzić czas, który należałoby później poświęcić na szukanie potrzebnych książek i przyborów.

2. Wykorzystaj wrzesień, jako czas na powtórzenie i utrwalenie materiału z poprzedniego roku nauki – wielu nauczycieli w tym miesiącu przeznacza czas na powtórki i sprawdziany wiedzy i umiejętności z poprzedniej klasy.

3. Nie dopuszczaj do nawarstwienia się materiału do powtórzenia – ucz się systematycznie, dzięki temu będziesz musiał jedynie przypomnieć sobie materiał przed klasówką, a nie uczyć się go od nowa.

4. Rób notatki, czytaj opracowanie tematu z podręcznika, odrabiaj prace domowe – służą one utrwaleniu i przećwiczeniu umiejętności wprowadzonych w szkole, pozwalają też ujawnić braki w wiedzy i te elementy, które nie zostały w pełni zrozumiane w czasie lekcji, sposób odrobienia prac domowych to informacja dla nauczyciela, na co powinien zwrócić uwagę, co wytłumaczyć po raz kolejny.

5. Dokładnie przeanalizuj tygodniowy plan lekcji – ustal harmonogram nauki w domu, kiedy będziesz mógł uczyć się danego przedmiotu, zarezerwuj też czas na ewentualne powtórki przed sprawdzianami, wizyty w bibliotece, czytanie lektur.

6. Zapoznaj się z treścią podręczników – zwróć uwagę na zagadnienia, które będą wymagały przypomnienia wcześniejszych wiadomości i spróbuj zauważyć powiązania pozornie nowych treści z tym, co już potrafisz.

7. Pamiętaj o zdrowym trybie życia i higienie pracy umysłowej, wpleć w tygodniowy plan pracy i nauki czas poświęcony na relaks, czynny odpoczynek, sen, nie zapominaj też o właściwej diecie.

8. Korzystaj z pomocy koleżeńskiej i sam jej udzielaj – czasami lepiej niż nauczyciel potrafisz, własnymi słowami wytłumaczyć trudne zagadnienie koledze, a tłumacząc je komuś – sam utrwalasz własną wiedzę.

9. Porozmawiaj z kolegami i koleżankami ze starszych klas, by zorientować się, które tematy wydawały im się łatwe, a które trudniejsze, zorientuj się, na których przedmiotach uczniowie mieli wrażenie, że mają czas na zapoznanie się z treściami, a na których nauczyciel „pędził” z programem.

10. Poznaj opinie na temat uczących Cię nauczycieli, ich stylu pracy, wymagań i sposobu oceniania, zbieraj różnorodne informacje, a opinię zawsze staraj się wyśrodkować – dzięki temu łatwiej rozpoznasz stosunek nauczyciela do Twojej osoby, zamiast np. zadręczać się, że nauczyciel szorstko odpowiedział na Twoje pytanie i uważa Cię za nieuka, będziesz wiedział, że on tak traktuje wszystkich uczniów.

11. Brak zrozumienia tematu sygnalizuj jeszcze w czasie trwania lekcji lub zaraz po niej, staraj się również dopytać nauczyciela, jeśli praca domowa nastręcza Ci kłopotów – rób to jednak taktownie.

12. Jeśli czeka Cię w tym roku ważny egzamin, spróbuj nawiązać współpracę z kolegami i koleżankami, podzielcie między siebie obowiązki związane z opracowywaniem materiałów, wzajemnie się odpytujcie i motywujcie do nauki – najważniejsze, by każdy z Was równie rzetelnie wypełniał powierzone mu zadania.

13. Ustal grafik zajęć pozalekcyjnych – zdecyduj czy zajęcia te pomogą Ci opanować bieżący materiał szkolny, czy mają być formą rozwijania zainteresowań, czy na tych zajęciach będziesz miał szansę odrobić pracę domową, czy też otrzymasz kolejne zadania do wykonania.

14. Zrób listę priorytetów – ustal na nauce jakich przedmiotów chcesz skoncentrować się w tym roku, może niektóre mają dla Ciebie szczególne znaczenie ze względu na zainteresowania lub zdawane egzaminy, może chcesz wziąć udział w olimpiadzie przedmiotowej.

Powyższe rady skierowane są głównie do starszych uczniów. Jeśli jednak jesteś rodzicem dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej to do Ciebie będzie początkowo należało sprawdzanie prac domowych, ustalanie harmonogramu zajęć pozaszkolnych i wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy, kontakty z nauczycielem, by poznać postępy dziecka.

