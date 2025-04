Polskie nastolatki są najgorsze w Europie. Na to wskazują badania przeprowadzone przez Health Behaviour in School-Aged Children dla Światowej Organizacji Zdrowia w ponad 30 krajach Europy. Badania te dotyczyły relacji z rówieśnikami.

Jak się okazało to właśnie polscy nastolatkowie nie są życzliwi i pomocni. Tylko 50% jedenastolatków, którzy brali udział w badaniu, powiedziało, że ich znajomi są koleżeńscy i można na nich liczyć. W innych krajach europejskich ta średnia wynosi ponad 70%. Młodzi Polacy są niemili, nie nawiązują prawdziwych przyjaźni – ich znajomości są powierzchowne, źle się wyrażają o rówieśnikach, są mało tolerancyjni.

Dlaczego ta nasza młodzież jest taka zła?

Większość z nas z pewnością może się zastanawiać, dlaczego ta nasza młodzież taka niegrzeczna. Jak twierdzą psychologowie, jak zwykle przyczyny trzeba szukać w wychowaniu. Niekoniecznie namawiamy dzieci do zła. Tu chodzi raczej o to, że chcemy dla naszych dzieci jak najlepiej i często obraca się to przeciwko nim samym i ich rówieśnikom.

Ponadprzeciętnie kontrolujemy nasze pociechy. Jesteśmy podejrzliwi wobec wszystkiego, co się rusza. To nic złego, że martwimy się o naszego nastolatka, ale zachowajmy też pewne granice. Chcemy wiedzieć, kim jest dokładnie ta Małgosia, z którą nasza Julka zaczyna się kolegować, kim są jej rodzice i czy przypadkiem nie ma w klasie dziewczynki, która bardziej spełniałaby nasze oczekiwania.

Fot. Fotolia

Jak dziecko ma odbierać świat i nawiązywać dobre kontakty z rówieśnikami, skoro mama i tata mówią, że każdy tylko chce każdego wykorzystać, a na koniec jeszcze podstawić mu nogę. Wiadomo, że nie są to postawy wszystkich rodziców, ale wielu na pewno takich się znajdzie.

Specjaliści uważają też, że słabe relacje między rówieśnikami mogą być też spowodowane odseparowaniem dziecka od kolegów. Niestety coraz częściej nasze pociechy spędzają popołudnia na intensywnym rozwijaniu własnych (lub rodziców) zainteresowań lub siedzeniem przed komputerem zamiast nawiązywać kontakty z rówieśnikami i beztrosko spędzać z nimi czas.

Co zrobić, żeby to zmienić?

Co z tym możemy zrobić jako rodzice? Po pierwsze i najważniejsze dać dzieciom więcej swobody (tak w granicach rozsądku oczywiście). Nie zamieniajmy się w oko Wielkiego Brata, które cały czas obserwuje. Pozwólmy im podejmować decyzje. Skoro wychowując dzieci przekazywaliśmy im jakieś wartości i sami też żyliśmy zgodnie z nimi, powinniśmy być spokojni, że nasi nastolatkowie będą się nimi kierować. Jeśli nie dzieje się naprawdę nic złego, nie osaczajmy naszych dzieci.

Jak wypadły w badaniach inne kraje?

W badaniach najlepiej wypadli Szwedzi. Nastolatkowie z tego kraju uważają, że na 90% kolegów można liczyć. Po nich byli młodzi ze Słowenii, Holandii i Niemiec. Jedne z ostatnich miejsc zajęli nastolatkowie z Grecji (zaraz przed młodymi Polakami), Łotwy i Rosji. Średnio wypadli m.in. Portugalczycy, Włosi, Hiszpanie i Anglicy.

