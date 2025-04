Jeżeli często jesteś w takim stanie, to oznacza, że wszystko z Tobą w porządku, bowiem lenistwo jest częścią natury człowieka. Lubię się lenić, szczególnie … po dobrze wykonanej pracy! Moim zdaniem, po prostu na prawdziwe, zdrowe lenistwo, trzeba sobie solidnie zapracować.

Reklama

I cała sztuka polega na tym, żeby potrafić zwalczać je w tych najważniejszych momentach. Tak postępują ludzie sukcesu. Robią to, co trzeba, we właściwym czasie, pomimo tego, że wcale nie mają na to ochoty.

Wykonują rzeczy nielubiane w sposób nawykowy, a nauczyli się tego dzięki swojej determinacji, samodyscyplinie i ciągle uświadamianej sobie wartości tego, co robią.

Aby osiągnąć takie efekty, potrzebujemy systematycznego treningu utrzymywania i podnoszenia naszej motywacji. Oto kilka wybranych metod, które pozwolą Ci skutecznie motywować się do wykonywania różnych zadań i utrzymywać potrzebny poziom energii wewnętrznej.

Deklaruj głośno chęć realizacji zamierzeń. Mów ludziom ze swojego otoczenia o swoich celach, zapewniaj ich, że dopniesz swego. Uruchomisz w sobie prawo konsekwencji – zrobisz dużo, aby wyjść przed innymi na osobę słowną. Równocześnie zainteresujesz sobą ludzi, którzy mają podobne plany i którzy mogą Ci pomóc.

Zobacz też : Jak rozwijać różne rodzaje inteligencji

Stosuj „mechanizm dźwigni”. Uświadom sobie (zapisz na kartce) wszystkie negatywne konsekwencje niewykonania czegoś. Odczuj mocno, ile będzie Cię to kosztowało. Potem wyobraź sobie, jak łatwo i szybko idzie Ci praca przy danym zadaniu, a następnie szczegółowo zwizualizuj sobie moment zakończenia tego, co robisz. Przenieś się w wyobraźni w czasie, do momentu „po” i skoncentruj się na przyjemnych emocjach związanych z tym momentem. Zapisz wszystkie pozytywne następstwa wykonanej pracy.

Wykorzystuj pozytywny monolog wewnętrzny. Mów: „chcę to zrobić” zamiast: „muszę (powinienem) to zrobić”. Słowa, których używasz wpływają na Twoją ocenę rzeczywistości i towarzyszące im emocje. Zawsze lepiej się czujemy, gdy „chcemy” (sami wybieramy) niż jesteśmy poddani jakiemuś przymusowi.

Wykonuj najpierw rzeczy najtrudniejsze i najbardziej nieprzyjemne. Obiecaj sobie, że zaraz po ich wykonaniu „wręczysz” sobie jakąś nagrodę. Może to być spacer, posłuchanie muzyki, rozmowa telefoniczna, duża porcja lodów lub dobra herbata albo kawa. Samonagradzanie wzmacnia nasze zachowania, przyczyniając się do kształtowania nawyku samodyscypliny. Pamiętaj, aby zmieniać rodzaje nagród.

Dziel duże zadania na mniejsze części (mniejsze cele). Rozbij je według kategorii i uszereguj według ważności. Jest takie powiedzenia: „Słonia można zjeść tylko po małym kawałku”.

Nie wykonuj zbyt długo tej samej czynności. Monotonia demotywuje.

Rób przerwy w swojej pracy i wykorzystuj je na całkowite oderwanie się – fizyczne i mentalne, od problemu, którym się zajmujesz.

Reklama

Zobacz też : Poznaj strategie uczenia się