Dla każdej dziewczyny okres dojrzewania, a zwłaszcza towarzysząca temu pierwsza miesiączka, nie jest czymś łatwym. Miewa huśtawki nastrojów, reaguje na różne rzeczy inaczej niż dawniej, a do tego zwyczajnie nie wie, jak powinna dbać o higienę w "te" dni.

Jeśli i ty masz podobne problemy, nie ukrywaj się z nimi, tylko porozmawiaj z mamą. Ona na pewno pomoże ci wdrożyć się w te nieznane ci kobiece sfery.

Po co rozmawiać z mamą o dojrzewaniu?

1. Ona też to przechodziła

Będziesz miała ułatwioną sprawę, kiedy uświadomisz sobie, że twoja mama też kiedyś miała swój pierwszy okres. Uśmiechnij się na myśl, że ileś tam lat wstecz, to ona obgryzała paznokcie, zastanawiając się jak o tym powiedzieć… swojej mamie.

2. Będzie cię wspierać

Pomyśl, jak będziesz się czuć komfortowo, kiedy swobodnie powiesz mamie, że coś cię boli i nie czujesz się na siłach, aby pójść do szkoły. Mama da odpowiednie leki, przygotuje ciepłą kąpiel, pomoże wybrać odpowiednie tampony lub podpaski, zrobi herbatkę z ziółek, posłuży radą…

Mama ma w tym doświadczenie. Pewnie doradzi ci, byś przy wyborze podpasek nie kierowała się ich grubością, ale chłonnością. Lepiej wybrać cienkie, nowoczesne podpaski, które doskonale wchłaniają, niż męczyć się z grubymi podpaskami, które mogą przeciekać i budzą dyskomfort w noszeniu.

3. Pomoże ci w najbardziej nurtujących sprawach

To najlepszy sposób. Mówisz: Mamuś! Chcę porozmawiać o czymś osobistym. I wtedy już nie ma odwrotu. Mama oczywiście zapyta: O co chodzi? A ty jednym tchem oznajmisz jej: o okresie. I… po sprawie.

4. Odczujesz ulgę

Bez względu na to, jak to zrobisz, rozmowa z mamą może być na początku trochę żenująca – to normalne. Obie poczujecie ogromną ulgę, kiedy już będzie po wszystkim. I co najważniejsze, po takiej rozmowie, każda kolejna będzie przychodziła coraz łatwiej.

