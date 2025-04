Plecak dla ucznia - 5 rad jak wybrać ten najlepszy

Twoja pociecha wraca do szkoły? Zobacz, jaki tornister będzie dla niej najlepszym rozwiązaniem! Tylko w ten sposób uchronisz dziecko przed wadami kręgosłupa.



Kiedy tornister jest za ciężki dla kręgosłupa?

Według Światowej Organizacji Zdrowia, tornister nie powinien ważyć więcej niż 10% masy dziecka. Według najnowszych badań przeprowadzonych w Polsce okazuje się jednak, że w klasach drugich problem noszenia zbyt ciężkich pakunków dotyczył aż 63% dzieci, a w klasach trzecich – 22%.

Jakie konsekwencje może spowodować zbyt ciężkiego plecaka?

Nieodpowiednio dobrany plecak lub torba szkolna mogą powodować dolegliwości bólowe, a w dłuższej perspektywie mogą przyczynić się do powstania przykurczy i skrzywienia kręgosłupa.

Z uwagi na to, że dzieci znajdują się w fazie wzrostu, ich organizm jest podatny na czynniki zewnętrzne, które go kształtują. Zbyt duże przeciążenia będą powodować utrwalone wady postawy, takie jak boczne skrzywienie kręgosłupa lub okrągłe plecy.

Co będzie najlepszym wyborem przy zakupie torby szkolnej?

Tornister jest dobrze usztywniony, przez co pomaga zachować właściwą postawę. Sam w sobie bywa jednak zbyt ciężki dla dziecka. Starsze dzieci noszą go na jedno ramię, co w konsekwencji prowadzi do wad kręgosłupa.

Plecak jest alternatywą dla tornistra. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na to, czy jest dobrze wyprofilowany. Dodatkowy pasek na poziomie pasa jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż pozwala rozłożyć ciężar.

Torba na kółkach dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy dziecko jest zmuszone codziennie dźwigać ciężki plecak. Jej wadą jest ciężar – dotyczy to sytuacji, gdy uczeń zmuszony jest nieść torbę na plecach (np. ze względu na śnieg).

Torba na ramię nie jest to dobre rozwiązanie dla dziecka, przyczynia się do powstawania wad kręgosłupa.

Oto 5 rad, jak wybrać najlepszy tornister:

1. Wyprofilowany i usztywniony tył

Tornister czy plecak powinien dobrze przylegać do pleców dziecka. Niezwykle istotne jest wybrzuszenie na odcinku lędźwiowym.

2. Szerokie szelki

Pozwalają dobrze rozłożyć ciężar na plecach, dzięki czemu ich nie obciążają.

3. Przegródki

Pozwalają równomiernie rozłożyć ciężar w plecaku oraz tornistrze. Zwracaj jednak uwagę na to, co dziecko wkłada do przegródek. Szybko bowiem mogą zamienić się one w przechowalnię zbędnych przedmiotów.

4. Dopasowany do postury dziecka

Tornister czy plecak nie powinien być szerszy od dziecka, najlepiej by kończył się na dole, na linii pleców oraz na górze przed szyją.

5. Dopasowany do wagi dziecka

Zapakowany nie powinien przekraczać 10% wagi dziecka.

