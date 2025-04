Trunków próbują już gimnazjaliści. Zaś w drugich klasach szkół ponadgimnazjalnych kontakt z alkoholem ma za sobą ponad 95 proc. uczniów! Wśród nich może być także twoje dziecko. Poznaj zatem odpowiedzi na 5 najważniejszych pytań o picie nastolatków. Być może pomoże ci to nauczyć trzeźwości własne dorastające dzieci.

1. Co powoduje, że coraz młodsi eksperymentują z alkoholem, a niektóre dzieci piją nawet bez umiaru, przesadzając np. z piwem na imprezach?

Najczęściej dzieciaki są po prostu ciekawe, jak to jest, gdy np. rozprawią się z kilkoma piwami. Uważają to za świetną zabawę, dzięki której mogą zaimponować kolegom i poczuć się doroślej. Nie myślą wtedy o następstwach picia, bo przecież wszyscy to robią.

Niektórym trunki pomagają znosić życiowe trudności – choćby problemy w domu czy szkole. Alkohol gwarantuje natychmiastowe osiągnięcie wspaniałego samopoczucia przy minimalnym wysiłku – wystarczy sobie łyknąć.

2. Do czego może prowadzić regularne picie dużych ilości napojów wyskokowych przez nastolatka?

Łatwo może dojść do uzależnienia się i uszkodzeń różnych narządów wewnętrznych (np. wątroby czy serca młodego człowieka).



Groźnym następstwem są też trwałe zmiany w mózgu, co utrudnia dziecku uczenie się, pogarsza pamięć i logiczne myślenie.

3. Jak rozpoznać, że syn czy córka nie stroni od alkoholu, gdy nie przyłapaliśmy dziecka w stanie nietrzeźwym?

Sygnałami ostrzegawczymi mogą być kłopoty z nauką, zachowaniem (np. częste stany rozdrażnienia) czy skrywanie przez dziecko szczegółów dotyczących życia poza domem.

Także wtedy, gdy młody człowiek zgłasza większe potrzeby finansowe (np. domaga się podwyżki kieszonkowego czy wręcz podkrada rodzicom pieniądze), może to oznaczać, że stoi za tym problem z alkoholem.

4. Jak zareagować, gdy nastolatek wrócił do domu pijany – zrobić awanturę, ukarać, dając np. szlaban na imprezy?

Nim cokolwiek zrobisz, poczekaj, aż dziecko wytrzeźwieje.

Psycholodzy radzą też, by gdy młody człowiek będzie dochodzić do siebie, nie należy mu tego ułatwić. Nie podawaj mu zatem herbatek czy bulionu, niech na własnej skórze poczuje jakie są skutki upojenia. Nie pomagaj mu też w sprzątaniu lub naprawianiu ew. szkód.

Dopiero, gdy już wytrzeźwieje, spokojnie porozmawiaj z nim o tym, co się stało. Zacznij od powiedzenia, że jego ostatnie zachowanie mocno cię zaniepokoiło. Zapytaj z kim piło, gdzie i co je do tego skłoniło. Wyjaśnij, że jesteś zdecydowanie przeciwna sięganiu po alkohol, nim młody człowiek stanie się pełnoletni ("Na to przyjdzie czas. A póki co, nie życzę sobie żadnych piw, win ani drinków").

Wytłumacz dziecku, jakie jest ryzyko związane z piciem alkoholu. Jeżeli przyzna, że nie potrafi powiedzieć "nie" kolegom, doradź jak może sobie radzić z presją rówieśników ("Nie muszę się tak podkręcać"). Powiedz też, jakie będą konsekwencje, jeśli zakaz picia zostanie złamany. Możesz np. na miesiąc odebrać dziecku kieszonkowe lub zamknąć mu dostęp do komputera. I zdecydowanie zastosuj karę, gdy nastolatek zlekceważy ostrzeżenie.

5. Jak wspierać zagrożonego pokusami nastolatka , by stał się odporny na presję rówieśników?

Przede wszystkim staraj się budować z pociechą dobre relacje. Ważne, by czuła, że ma w tobie oparcie we wszelkich trudnościach.

Zachęcaj też do zdrowego, twórczego życia. Czerpiąc przyjemność z uprawiania sportu czy ciekawych zajęć pozaszkolnych, łatwiej oprze się złym pokusom.

Bądź dla niego dobrym przykładem. Unikaj picia przy nim i nigdy nie częstuj go alkoholem.

Na podstawie tekstu Łukasza Wiśniewskiego opublikowanego w "Przyjaciółce"

