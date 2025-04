Obowiązki dorosłych

Zanim powiemy o obowiązkach ucznia, przyjrzyj się życiu swoich rodziców i innych osób dorosłych. Jakie mają do wypełnienia obowiązki? Oczywiście masz rację: mają obowiązki związane z pracą: muszą wcześnie wstawać, żeby zdążyć do pracy, nawet jeśli zaczynają pracę w południe, czy wieczorem – nie wolno jest się im spóźniać.

Nie do pomyślenia jest pozostanie w domu bez uzyskania wcześniejszej zgody dyrektora na pracę w domu lub urlop. Każda osoba pracująca ma do wykorzystania 26 dni urlopu.

Do pracy może nie przyjść tylko wtedy, gdy zachoruje lub postanowi wziąć urlop. Dorośli mają też inne obowiązki – muszą opłacać rachunki, płacić podatki, zajmować się swoimi dziećmi. Jeśli zaniedbają jedną z tych spraw – poniosą karę.

Obowiązki dzieci

Jesteś jeszcze dzieckiem, ale to nie oznacza, że nie masz obowiązków. Podobnie jak Twoi rodzice – nie możesz opuszczać lekcji. Musisz tez stosować do zasad usprawiedliwiania nieobecności – jeśli powinieneś przynieść usprawiedliwienie ciągu 14 dni – to po prostu to zrób. Zawsze musisz punktualnie przychodzić na lekcje.

Do Twoich obowiązków należy też odrabianie prac domowych – to jak wykonywanie poleceń dyrektora przez Twoich rodziców. Musisz też przygotowywać się do lekcji – powtarzać to czego nauczył cię nauczyciel i czytać informacje zawarte w książkach.

Jeśli Twoi rodzice nie będą wykonywać poleceń dyrektora pewnie długo nie popracują w tym miejscu, Ciebie oczywiście nikt nie wyrzuci ze szkoły, ale nikt nie lubi cały czas dostawać złych ocen i nagan.

Pewnie obserwujesz też jak ubierają się Twoi rodzice, gdy idą do pracy – Twoim obowiązkiem jest również dbanie o ładny wygląd, ubrania muszą być czyste i stosowne do szkoły – szkoła nie jest dobrym miejscem do szokowania kolegów i koleżanek dziwnymi strojami.

Tak jak Twoi rodzice dbają o poprawną polszczyznę w kontaktach zawodowych i przestrzeganie zasad dobrego wychowania – tak i Ty powinieneś w każdej sytuacji być kulturalny wobec nauczycieli, kolegów i koleżanek.