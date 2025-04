Jaki rodzaj myślenia o sobie można nazwać niską samooceną?

Jeśli czujesz się słabsza, gorsza, mniej atrakcyjna, a przez to przygnębiona - to znak, że masz niską samooceną. W parze z takim sposobem myślenia o samym sobie idą stwierdzenia wypowiadane pod własnym adresem takie jak:

„Nic nie jestem warta”

„Wszyscy są lepsi ode mnie”

„Jestem do niczego”

„Jestem brzydka”

„Nikt mnie nie lubi”

„Nie mam nic mądrego do powiedzenia"

Czasem w naszym życiu dzieje się coś trudnego, co powoduje, że myślimy o sobie bardziej negatywnie – na przykład przy rozstaniu z chłopakiem, gdy mamy kłopoty w szkole, czy nie czujemy się akceptowani przez jakieś osoby z naszego otoczenia.

Jak zmienić swój tok myślenia?

Nasze negatywne myśli, nie są prawdą o nas. Są to oceny, które często zawierają nieprawdziwe uogólnienia. Takie myśli są czasem nazywane naszym wewnętrznym krytykiem. Warto nie wpuszczać go do siebie i starać się z nim walczyć. Jeśli czujesz, że zaczynasz myśleć o sobie w bardzo krytyczny sposób:

Porozmawiaj z kimś bliskim o tym, co się dzieje i jak się z tym czujesz

Wypisz sobie na kartce swoje uczucia i myśli, które masz w tej chwili i przeanalizuj je

Jak analizować uczucia z korzyścią dla samego siebie?

Jeśli ktoś mówi, że zawsze coś ci nie wychodzi – przypomnij sobie sytuację, w której coś ci wyszło. Jeśli ktoś twierdzi, że jesteś beznadziejna, bo nie udało ci się zagadać do osoby, na której ci zależy – pomyśl sobie, że masz prawo do tego, by czuć się niepewnie przy osobie, która ci się podoba. Jeśli ktoś sugeruje, że jesteś naiwna myśląc, że warto ufać ludziom, zastanów się co jest ważne. Być może zaufanie do ludzi jest dla ciebie ważne, mimo, że czasem możesz się na kimś zawieść.

Uwaga! Krytyk lubi atakować w sytuacji naszego zmęczenia i osłabienia, dlatego zwróć również uwagę, czy w ostatnim czasie wystarczająco dbasz o siebie. Czy znajdujesz czas na odpoczynek, swoje zainteresowania, spotkania z bliskimi. Taki czas dodaje energii i wzmacnia wiarę we własne możliwości.

