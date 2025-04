To wszystko i o wiele więcej da Ci nauka w grupie. Idealnie grupa do nauki powinna liczyć 2-3 osoby, gdyż przy większej liczbie osób, łatwo stać się osobą pasywną, nie odnoszącą praktycznie żadnej korzyści ze wspólnej nauki (zjawisko znane ze szkoły, czy studiów).

Takie rozwiązanie gwarantuje także uzyskanie efektu synergii w myśl, którego 1 + 1 nie równa się wcale 2, ale 4, 5, albo i 15. Jest to rezultat faktu, że każda osoba posiada własne talenty, umiejętności i uzdolnienia. Każda osoba jest dobra w czymś innym, inaczej pojmuje daną informację i dlatego właśnie coś co dla Ciebie jest bardzo trudne, dla kogoś innego, jest dziecinnie łatwe i na odwrót.

Nauka w grupie daje nowe możliwości podejścia z innej perspektywy do danego tematu oraz stanowi czynnik usprawniający i dyscyplinujący pracę, gdyż skoro specjalnie umówiliśmy się do nauki, to uczmy się.

Jak to wszystko wygląda w praktyce

Najważniejszy jest dobór uczestników grupy. Wybieraj osoby, które mają poważny stosunek do nauki i faktycznie chcą się czegoś nauczyć. W przeciwnym razie wspólna nauka może łatwo przerodzić się w spotkanie towarzyskie.

Nie miej przeciwwskazań, aby zaprosić do swojej grupy kogoś, kto jest naprawdę dobry w danym temacie. Ta osoba nie straci swojego czasu pomagając słabszym osobom i nie chodzi tutaj o kwestię koleżeństwa, dobroci serca, czy czegoś w tym stylu.

Praca w grupie ze słabszymi osobami, zmusi tą osobę do jasnego przedstawiania swojej wiedzy, tak aby każdy był ją w stanie zrozumieć. To z kolei sprawi, że ktoś taki dobrze się zastanowi nad odpowiednim sformułowaniem i zdefiniowaniem omawianych treści, a to pozwoli tej osobie lepiej zrozumieć dany materiał poprzez spojrzenie na niego z różnych punktów widzenia.

Ćwiczenie

Zbuduj własną 2-3 osobową grupę i regularnie spotykajcie się, aby wspólnie pouczyć się.