Twoje dziecko wydaje ci się rozważne i odpowiedzialne, ale ono także może stracić rozsądek i narazić się na przykrości czy niebezpieczeństwa związane z nieostrożnym zachowaniem w sieci. Jaka na to rada? Przestrzegać, przestrzegać, przestrzegać...

4 rzeczy, jakie powinnaś zrobić, by twoje dziecko było bezpieczne w sieci:

1. Ucz powściągliwości

Informacje, które nastolatek zamieści w sieci, mogą zostać użyte w różny sposób, np. zostaną wyjęte z kontekstu i zmanipulowane. Inni użytkownicy internetu nie zadadzą sobie trudu, by sięgnąć do źródła i sprawdzić, jak było naprawdę. Wyrobią sobie zdanie tylko na podstawie pojedynczej wypowiedzi, żartu lub zdjęcia. W ten sposób twoje dziecko może zostać narażone na liczne nieprzyjemności.

2. Uświadom mu, że treści w internecie żyją własnym życiem

Jeśli twoje dziecko dla żartu wyśle przyjacielowi np. swoje roznegliżowane zdjęcie, to nie ma żadnych gwarancji, że nie trafi ono w niepowołane ręce. Ochrona prywatności zależy bowiem nie tylko od nadawcy, ale także od innych użytkowników. Do znudzenia więc przestrzegaj nastolatka, by nie przekraczał pewnych barier.

3. Uczulaj, że nie wszystko w internecie jest za darmo

Prawa autorskie chronią opublikowane lub nieopublikowane oryginalne dzieła (przez cały czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci) przed nieuprawnionym powielaniem bez podania nazwy autora. Dotyczą nie tylko książek, ale również reklam, artykułów, wzornictwa produktów, projektów graficznych, etykiet, listów (w tym mejli), poezji (w tym tekstów piosenek), map, utworów muzycznych itd. Warto, aby twoje dziecko wiedziało o tym, zanim skopiuje nie swoje dzieła.

4. Zachęć dziecko do sprawdzenia, co wie o bezpiecznych zachowaniach w internecie

Warto, by sięgnęło po podręcznik "Web We Want" (znajdzie go na stronie www.webwewant.eu lub www.upc.pl). Będzie mogło przetestować czy zachowuje się w sieci odpowiedzialnie. Na tych stronach dowie się również, jak należy właściwie reagować, gdy wystąpi jakiś problem.

