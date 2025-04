Okres dojrzewania uchodzi za trudny i burzliwy dla rodziców, ale w rzeczywistości to dziecko musi zmierzyć się ze zmianami w swoim organizmie - jedna z nich to mutacja głosu.

Mutacja głosu to słyszalna zmiana tembru głosu, jego wysokości i skali. Rozpoczyna się wraz z intensywnym wydzielaniem hormonów płciowych w okresie dojrzewania. Zwykło się mówić o mutacji pod kątem chłopców, bo jej efekt jest nie tylko słyszalny, lecz także widoczny.

Chrząstki krtaniowe rozrastają się, a struny głosowe ulegają wydłużeniu. Powiększa się też tchawica i przestrzeń pod krtanią. Zaznacza się powiększona chrząstka tarczowata krtani, czyli tzw. jabłko Adama.

Ale mutacja nie dotyczy tylko chłopców, lecz także dziewcząt, z tym że ich krtań aż tak bardzo się powiększa i szyja pozostaje bez zmiany w wyglądzie. Po mutacji dziewczęta mają zdolność śpiewania wyższych dźwięków, a chłopcy niższych niż przed mutacją.

Proces mutacji trwa zwykle około 2-3 lat i coraz częściej zaczyna się około 12 roku życia dziecka, przy czym największe nasilenie mutacji przypada na 13 lub 14 rok życia. U dziewczynek mutacja głosu zaczyna się zazwyczaj wraz z pierwszą miesiączką. Głos chłopców obniża się o 1 oktawę, a głos dziewcząt o 3-4 tony. Czasem zdarza się, że zmiana ta jest bardziej nasilona i zmiana głosu może objąć nawet 2 oktawy.

Przebudowa krtani, wydłużenie strun głosowych, zaburzenia w koordynacji mięśni krtani, przekrwienie błony śluzowej, zwiększone wydzielanie śluzu - to wszystko dzieje się podczas procesu zmiany głosu u chłopców.

Mutacja u nastolatków wiąże się z trudnościami z wydawaniem dźwięków, wymawianiem ich. Pojawia się chrypka lub piskliwe tony, które są trudne, a wręcz niemożliwe do kontrolowania.

Przede wszystkim niezależnie od waszej relacji nie naśmiewaj się ze zmian, na które nie ma wpływu, a które przechodzi twoje dziecko. Jest to dla niego rewolucyjne i niekiedy stresogenne doświadczenie.

Odpowiadanie na forum klasy przy tablicy, kiedy to do głosu dochodzi nomen omen głos, nastolatek może czuć się speszony, zażenowany i przeżywać trudne emocje. Pamiętaj, by budować w nim poczucie własnej wartości i pewności siebie poprzez wsparcie go na co dzień.

Możesz też pomóc synowi łatwiej przejść mutację, jeśli wasz dom będzie regularnie wietrzony, a pomieszczenia - nawilżane. Posłuży to każdemu domownikowi.

Suche powietrze w mieszkaniach z centralnym ogrzewaniem podrażnia górne drogi oddechowe i krtań, co może nasilać chrypkę i dyskomfort z nią związany.

Trudności w panowaniu nad wysokością głosu można minimalizować poprzez ćwiczenia śpiewu w zaciszu domowym. W ten sposób dziecko nabiera wprawy w opanowaniu strun głosowych i przyspiesza proces oswajania nowych możliwości.

Ważne: chłopcy w okresie mutacji nie powinni rozpoczynać nauki śpiewu, która związana jest ze wzmożonym wysiłkiem głosowym. Nie należy przeciążać strun głosowych u nastolatka, bo może to doprowadzić do trwałych zmian w strunach głosowych i niepożądanych zmian w brzmieniu głosu.

Przyczyną braku mutacji lub jej opóźnienia mogą być również zaburzenia chromosomalne. Mutacja zachodzi u chłopców z niedorozwojem gruczołów płciowych spowodowanym zaburzeniami chorobowymi.

Mutacja może się wydłużać z powodu nieprawidłowości w budowie krtani, a także zaburzeniami hormonalnymi lub czynnikami natury neurologicznej albo psychiatrycznej. Lekarz POZ powinien skierować dziecko do foniatry.

Foniatra po zbadaniu nastolatka informuje rodziców lub opiekunów w jakim kierunku należy prowadzić dalszą diagnostykę, aby ustalić przyczynę zaburzenia i zaleci leczenie. Nie istnieją leki na przyspieszenie czy przebieg mutacji. Warto ćwiczyć głoski, próbować używać niższych tonów głosu, eksperymentować.

