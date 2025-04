Mamo, dostałam okres!

Dzień, w którym dziewczynka dostaje swojej pierwszej miesiączki, to jeden z ważniejszych w jej życiu. I to, jak go zapamięta zależy tylko od tego, co usłyszała od mamy, koleżanek czy nauczycielki. Wiem, co mówię. Jak dziś pamiętam, gdy jako 13-latka dostałam okres. Jadłam wtedy naleśniki i płakałam. Dlaczego płakałam? Nie wiem. Nikt mi tego nie wyjaśniał!

Dzień pierwszej miesiączki może być wyczekiwany i doceniony czy trudny i krępujący, ale zawsze - pełen emocji i obaw. Tak jest od wieków. I chociaż o miesiączkowaniu mówi się w mediach i szkole (na lekcjach i poza nimi!), najważniejsza jest szczera rozmowa z mamą. Bez tego dla nastolatek (a także i dla młodszych dojrzewających dziewczynek) miesiączka zamiast być czymś naturalnym, kojarzy się bardzo negatywnie - ze stresem, skrępowaniem, niepewnością, strachem i bólem.

Z badań przeprowadzonych w 2018 roku przez Kantar Polska na zlecenie marki No-Spa wynika, że większość matek nie wie, jak rozmawiać z córkami na temat menstruacji i dojrzewania. W wielu polskich domach jest to temat tabu.

Moja córka wczoraj dostała okresu. Przyszła ze szkoły, poszła do ubikacji i powiedziała że ma krew na majtkach, że chyba dostała miesiączkę. Odpowiedziałam, że podpaski są pod zlewem w szafce. Byłam zajęta robieniem obiadu. Później rzuciłam się w wir pracy w domu i nawet nie przyszło mi do głowy, aby porozmawiać z nią na temat dojrzewania i jej miesiączki – to cytat jednej z respondentek, biorących udział w badaniu, mamy 14-letniej Oliwii.

Walka z tabu wokół miesiączki

Ciężar przygotowania dziewczynek do zmian towarzyszących dojrzewaniu rodzice przenoszą na szkołę. Zdarza się jednak, że i w placówkach dzieci nie otrzymują wystarczającej wiedzy. Wstydzą się pytać w grupie rówieśników. I nic dziwnego. Niektóre dziewczynki dojrzewają wcześniej, inne później. Oba stany wywołują skrępowanie. Efekt? Nastolatki poszukując wiedzy o miesiączce, korzystają z internetu.

Moment, w którym dziewczynki doświadczają pierwszej miesiączki jest bardzo zróżnicowany, ale zawsze może być to dla nich powód do wstydu, obaw o odmienność. Niezależnie od wieku, warto zachęcać nastolatki do rozmów o dojrzewaniu, nie tylko w kontekście nadchodzących zmian fizjologicznych, ale również przemian zachodzących w ich psychice. Nie można jednak zapominać o edukacji chłopców. Ich niewiedza w tej kwestii jest najczęstszym źródłem niechęci i obrzydzenia oraz podtrzymuje tabu wokół miesiączki - przekonuje Kamila Raczyńska-Chomyn, szkoleniowiec, edukatorka seksualna.

Chłopak, tak samo jak i dziewczynka, powinien wiedzieć czym jest i jak przebiega miesiączka. Powinien także wiedzieć, że czasem towarzyszy jej ból i dyskomfort.

Dojrzewający chłopak, który będzie posiadał taką wiedzę i dla którego ten temat nie będzie stanowił tabu, nie będzie wyśmiewał swoich koleżanek gdy usłyszy, że mają okres lub wypadnie im z plecaka podpaska. Nie będzie reagował wstydem czy zażenowaniem przy poruszaniu tego tematu, tylko potraktuje go jako coś naturalnego - dodaje edukatorka seksualna.

Mamo, twoja córka stała się kobietą!

Pierwsza miesiączka nie jest tylko zmianą w kontekście fizycznym, ale i psychicznym. Rola matki jest tutaj znacząca.

Skrępowanie, zażenowanie i brak gotowości do szczerej rozmowy są nierzadko wynikiem tego, że matki same nie miały w tej kwestii pozytywnych doświadczeń i dobrych wzorców. Gdy same były dziewczynkami, z nimi również bliskie, dorosłe kobiety nie rozmawiały o miesiączkowaniu otwarcie, w atmosferze szacunku i wsparcia - wyjaśnia Agnieszka Górecka – pedagożka, edukatorka seksualna, trenerka rozwoju osobistego.

Na szczęście jest lepiej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Współczesne matki, chociaż z pewną dozą nieśmiałości i zawstydzenia, starają się wyjaśniać swoim dzieciom, co to jest miesiączka i dlaczego menstruacja boli.

Rodzicom w tym wyjątkowym czasie może pomóc nowa kampania "Porozmawiaj Mamo". To ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celem jest przekazanie mamom pomocnych narzędzi i nauczenie ich, jak bez skrępowania rozmawiać z córką o dojrzewaniu, nie tylko w kontekście nadchodzących zmian fizjologicznych, ale − co ważniejsze − zmian związanych z psychiką i emocjami młodej, dojrzewającej kobiety.

