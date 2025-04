Od czego zacząć

Reklama

Wiele uniwersytetów na całym świecie honoruje IB, ale niestety nie wszystkie. Dlatego przed rozpoczęciem kursów najlepiej jest zapoznać się z listą uczelni, na które będziemy mogli ubiegać się o przyjęcie. Ważne jest również, aby sprawdzić, czy ich oferta nam odpowiada. Jeśli już wybierzemy wymarzony uniwersytet, musimy dowiedzieć się, czy w naszym mieście jest szkoła, która realizuje program matury międzynarodowej. Autoryzację uzyskało bowiem tylko kilka placówek w całej Polsce. Z tego względu na przystąpienie do matury międzynarodowej najlepiej jest zdecydować się już w ostatniej klasie gimnazjum, żeby później po pierwszym roku nauki w liceum, nie przenosić się do innej szkoły.

Placówki, które realizują program matury międzynarodowej, to m.in.:

American School of Warsaw, Bielawa Konstancin-Jeziorna ,

, IX Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 4, Bydgoszcz ,

, III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, Gdańsk ,

, III Liceum Ogólnokształcące, Gdynia ,

, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła z Tarsu, Józefów ,

, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza, Katowice ,

, VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, Kielce ,

, Kolegium Europejskie, Kraków ,

, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, Lublin ,

, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego, Lublin,

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej, Łodź ,

, Szkoła Eropejska, Łódź,

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Poznań ,

, II L.O. im. Gen. Zamoyskiej i. H. Modrzejewskiej, Poznań,

33 Liceum im. M. Kopernika, Warszawa ,

, International European School of Warsaw, Warszawa,

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie,

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek nr 54, Warszawa,

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji, Warszawa,

The British School, Warszawa,

Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32, Warszawa,

Prywatne Liceum Ogólnokształcące "EKOLA", Wrocław ,

, Liceum Ogólnokształcące Nr V we Wrocławiu.

Jak przebiega program

Program przygotowany dla uczniów, którzy chcą przystąpić do matury międzynarodowej, składa się z dwuletniego kursu. Ma on charakter przed-uniwersytecki i obejmuje uczniów z klasy 2 i 3 liceum ogólnokształcącego. Po zakończeniu kursu można przystąpić do egzaminu dojrzałości.

W programie IB przedmioty są podzielone na grupy:

grupa 1 : j. polski lub angielski A1 - poziom wyższy (HL) lub niższy (SL)

: j. polski lub angielski A1 - poziom wyższy (HL) lub niższy (SL) grupa 2: j. angielski A2 (literatura) (HL)

j. angielski B (język) (HL)

j. niemiecki B (język) (HL\SL)

j. francuski B (od podstaw)

grupa 3 : historia, geografia lub ekonomia (HL\SL)

: historia, geografia lub ekonomia (HL\SL) grupa 4 : biologia, chemia i fizyka (HL\SL)

: biologia, chemia i fizyka (HL\SL) grupa 5 : matematyka (HL\SL)

: matematyka (HL\SL) grupa 6: jeden dodatkowy przedmiot z grupy 2,3,4.

Osoba przystępująca do matury międzynarodowej wybiera 3 przedmioty na poziomie niższym (SL) oraz 3 na poziomie wyższym (HL). Do przedmiotów obowiązkowych nalezą matematyka, język polski oraz język obcy. Oprócz tego musi się zdecydować na jeden z przedmiotów eksperymentalnych (fizykę, chemię lub biologię), 1 przedmiot społeczny (ekonomia, geografia lub historia) oraz 1 przedmiot dodatkowy (z grupy 2, 3 lub 4).

Kolejne kroki

Egzaminy te, to jednak nie wszystko. Uczeń musi napisać również pracę w języku angielskim z wybranego przedmiotu. Jej objętość nie może być mniejsza niż 4000 słów.

Oprócz tego na działalność pozaszkolną (działania sportowe, społeczne, twórcze) musi poświęcać przynajmniej 6 godzin tygodniowo – w ramach programu Creativity Action Sernice. Uczeń bierze również udział w zajęciach interdyscyplinarnych – theory of knowledge – które kończą się zaliczeniem i napisaniem pracy. Oceny z nich uzyskane są brane pod uwagę podczas oceny końcowej egzaminu dojrzałości.

Od ucznia wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego, ponieważ zajęcia, w których uczestniczy, są prowadzone właśnie w tym języku.

Matura

Na egzaminie maturalnym uczeń może uzyskać maksymalnie 45 punktów. Aby matura była uznana za zdaną, musi zdobyć minimum 24 punkty. Prace są oceniane przez egzaminatorów poza granicami kraju.

Reklama

Pomysł na stworzenie międzynarodowego egzaminu dojrzałości narodził się w Genewie w 1968 r. Organizacja Międzynarodowej Matury – The International Baccalaureate Organization zrzeszyła do tej pory około 1300 szkół na całym świecie.