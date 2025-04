Przygotowanie do matury to poważne przedsięwzięcie, które wymaga dobrej organizacji pracy i pomysłowych rozwiązań. Oto przydatne rady, które pomogą Wam opanować cały materiał i ze spokojem przystąpić do egzaminów.

Reklama

1. Najważniejszy jest plan

Materiał trzeba sobie podzielić na części i na każdą z nich zaplanować konkretną ilość czasu do nauki i powtórek. Najlepiej plan taki sporządzić na papierze lub w komputerze i potem ściśle się go trzymać. Warto zacząć od tematów, w których ma się największe zaległości.

2. Miejsce do nauki

Odpowiednie warunki do nauki to klucz do sukcesu. Dlatego trzeba dbać o porządek w pokoju (bałagan rozprasza), kupić dobrą lampkę biurkową (żeby nie męczyć oczu), wygodne krzesło (żeby uniknąć bólu kręgosłupa). Komputer z dostępem do Internetu lepiej przestawić tak, by nie był w zasięgu ręki i nie kusił do zaglądania do sieci, bo to rozprasza i kradnie czas. Chyba, że korzystamy z aplikacji do nauki – w tym przypadku smartfon z dobrą taryfą będzie niezastąpiony.

3. Notatki

Powtarzanie dużej ilości materiału wymaga robienia notatek, które potem przydadzą się do ekspresowej powtórki tuż przed egzaminami. W tym celu najlepiej sprawdzają się notatki konspektowe lub tzw. mapy myśli.

4. Materiały i pomoce naukowe

Odpowiednie materiały należy zgromadzić jak najwcześniej, a nie w ostatniej chwili. Przede wszystkim trzeba uzupełnić brakujące notatki z lekcji i dodatkowo zaopatrzyć się w dobre i aktualne opracowania stworzone z myślą o maturzystach.

5. Tablet

Bardzo popularny ostatnio sprzęt idealnie przyda się do nauki. Możemy zainstalować na nim aplikacje i uczyć się wszędzie – w domu, w autobusie czy w szkole.

6. Urozmaicony sposób nauki

Ponieważ mózg nie lubi monotonii, jednego dnia nie należy uczyć się wyłącznie jednego przedmiotu. Codziennie warto też poświęcić trochę czasu na rozwiązywanie testów i arkuszy maturalnych, a także korzystać z programów multimedialnych np. do nauki języka obcego.

7. Przerwy

Podczas kilkugodzinnej nauki koniecznie trzeba robić przerwy, najlepiej 15- minutowe co 1,5 h. Właśnie po takim czasie efektywność mózgu spada i trzeba po prostu dać mu chwilę odpocząć.

8. Odpoczynek

Wkuwanie do 4 nad ranem jest złym pomysłem, gdyż zmęczenie w następnym dniu spowoduje nieefektywność dalszej nauki. Dlatego tak ważny jest plan nauki, który przestrzegany pozwala się wyspać. Warto także co najmniej 3 razy w tygodniu znaleźć czas na sport na świeżym powietrzu, choćby zwykły spacer, który dotleni ciało i mózg, który dzięki temu będzie lepiej pracował.

9. Dieta

Obfite i tłuste posiłki powodują senność, dlatego przed nauką należy zjeść coś lekkiego i zdrowego. Dieta maturzysty powinna być obfita w białko, węglowodany złożone oraz witaminy. Aby mózg dobrze funkcjonował warto podczas nauki dostarczać mu magnez, potas i lecytynę, które można znaleźć odpowiednio w orzechach, gorzkiej czekoladzie, bananach. Należy pamiętać też o nawadnianiu się, najlepiej przy pomocy niegazowanej wody mineralnej.

10. Pomoc innych

Jeśli czegoś się nie rozumie, warto poprosić kolegę, rodzeństwo lub korepetytora o pomoc. W żadnym wypadku trudnych zagadnień nie należy odkładać na później!