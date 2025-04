Matura to stresujący czas nie tylko dla ucznia. Niektórzy twierdzą nawet, że to rodzice bardziej przeżywają egzaminy swoich pociech. Jeśli chcesz pomóc swojemu dziecku w przygotowaniu się do testów oraz w zdaniu najważniejszego sprawdzianu w życiu, zastosuj się do naszych rad.

Pomóż w nauce

Okaż swojemu dziecku odrobinę zainteresowania. Niech wie, że jego przyszłość jest dla ciebie ważna. Od czasu do czasu przysiądzcie razem do rozwiązywania zadań z matematyki albo podyskutujcie o lekturach. Możesz kupić kilka pomocy dydaktycznych, takich jak opracowania maturalne albo książki z przykładowymi testami sprzed lat. Świetnym pomysłem jest zapisanie ucznia na dodatkowe lekcje lub korepetycje. Jeśli czujesz się na siłach, sama możesz pomóc w przyswajaniu wiedzy. Nie pozwól jednak, aby twoje dziecko spędzało dzień i noc nad książkami. Po aktywnej nauce idźcie razem na spacer albo na kolację. To pozwoli wam rozładować napięcie i stres.

Nie podnoś zbyt wysoko poprzeczki

Każdy rodzic chce dla swojego dziecka wszystkiego, co najlepsze. Marzysz, aby zdało maturę przynajmniej na 90%, a potem dostało się na wymarzony kierunek i znalazło dobrze płatną pracę. Niestety, rzeczywistość nie zawsze jest taka, jak ją sobie zaplanujemy. Jeśli nie chcesz dodatkowo stresować maturzysty, nie podnoś mu za wysoko poprzeczki i nie stawiaj przed nim nierealnych wymagań. Nie oznacza to, że masz mu pozwolić na bylejakość i minimalizm. Po prostu postaraj się nie chcieć zbyt wiele. Jeśli twoje dziecko będzie czuło piętno wygórowanych wymagań, może nie poradzić sobie z takim ciężarem. W czasie matur unikajcie sytuacji stresogennych, napięć i kłótni.

Po prostu wspieraj

Nic tak nie pomoże twojemu dziecku, jak świadomość, że ma na kogo liczyć. W stresującym okresie egzaminów maturalnych zadbaj o dobre samopoczucie swojej pociechy, odpowiednie odżywianie i witaminy. Powiedź swojemu dziecku, że wierzysz w jego umiejętności.

Unikaj straszenia maturą. Zamiast przerażających opowieści o trudnych i podchwytliwych zadaniach, uświadom dziecko, że matura to egzamin, jak każdy inny i że nie ma się czego bać.

W dniu testu zaserwuj dziecku pożywne śniadanie. Możesz zaproponować odwiezienie do szkoły. Po maturze nie wydzwaniaj nachalnie. Twoja dorosła pociecha sama się odezwie, gdy emocje już opadną. Po egzaminach wybierzcie się na odprężająca wycieczkę albo do kina.

