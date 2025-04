Skoro już się składamy...

Reklama

Coraz więcej Samorządów Szkolnych wychodzi z założenia, że skoro już uczniowie składają się na prezenty z okazji Dnia Nauczyciela, można przeznaczyć, niemałe przecież fundusze, na coś innego niż dziesiątki bukietów i kilka paczek czekoladek.

Najczęściej składka klasowa to ok 10-15 zł od ucznia, a w średniej wielkości szkole jest ok. 400-500 uczniów.

Kwota, którą można uzbierać jest na prawdę duża.

Uczniowie niektórych placówek, podejmują w porozumieniu z gronem nauczycielskim decyzje o przekazaniu zebranych środków na cel charytatywny.

Pieniądze trafiają do domów dziecka, schronisk, osób poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach, czy katastrofach.

Takie działanie ma wymiar nie tylko etyczny, ale też edukacyjny. Uczniowie widzą bowiem, że razem są w stanie pomóc potrzebującym, że ich wysiłek (bo za pieniędzmi najczęściej idzie pomoc uczniowska) daje widoczne i często imponujące skutki.

Zobacz też: Charytatywne akcje świąteczne

Dzień Szkoły

Są też takie placówki, w których pieniądze zebrane w klasach przeznacza się na zakup sprzętu potrzebnego szkole lub konkretnej klasie. I tak, z okazji Dnia Nauczyciela, pracownicy szkoły mogą otrzymać tylko symboliczne pojedyncze kwiatki, a dodatkowe fundusze pokryją koszty wyposażenia pracowni fizycznej lub zakupu sprzętu sportowego.

Przeznaczenie wysiłku uczniów i rodziców na pomoc szkole nie jest i nie powinna być uważane za objaw lekceważenia pedagogów.

Świadczy raczej o dużej dojrzałości jednych i drugich, świadomych, że bukiety prędzej czy później zwiędną, a szacunku do nauczyciela nie mierzy się ilością bombonierek.

Pamiętajmy, że Dzień Komisji Edukacji Narodowej to przede wszystkim święto pierwszej w historii Polski instytucji państwowej odpowiedzialnej za kształcenie młodzieży.

To okazja, żeby podziękować nauczycielom za ich pracę.

Sens święta nie tkwi w rozdawaniu na prawo i lewo kwiatów i słodyczy. Uczniowie, ale tez ich rodzice, mają okazję zastanowić się czym jest dla nich szkoła, co jej zawdzięczają i czego od niej oczekują.

Reklama

Zobacz też: Szkoły alternatywne