Bardzo chcę mieć chłopaka. Mam już 14 lat i moje koleżanki chodziły już nawet z kilkoma chłopakami. Ja nie miałam żadnego. Czy ze mną jest coś nie tak? Dlaczego nie podobam się chłopakom? Dziewczyny rozmawiają o związkach a ja nie mogę się do nich przyłączyć, bo co ja mogę wiedzieć... Czy jest jakiś sposób, żeby zdobyć chłopaka?

Zespół 116 111 odpowiada:

Reklama

Nie miałaś jeszcze chłopaka i bardzo chciałabyś to zmienić. Rozumiemy, że zastanawiasz się z jakiego powodu tak się dzieje i martwisz się tym. Czujesz, że przez to, że nie wiesz jak znaleźć chłopaka, nie możesz brać udziału w rozmowach z koleżankami o związkach i może Ci tego brakować.



To naturalne, że w pewnym momencie chcemy z kimś być.

Dzieje się tak z różnych powodów. Na przykład może nam brakować kogoś bliskiego, kto byłby dla nas ważny i przez kogo czulibyśmy się kochani. Możemy też być ciekawi tego, jak to jest chodzić z kimś, bo to nowe i nieznane doświadczenie. Może też być tak, że widzimy wokół siebie różne związki i chcemy doświadczyć tego, co inne osoby. Zastanawiamy się, jak to jest u Ciebie?



O czym warto pomyśleć, jeśli chcesz znaleźć chłopaka?

Jest tak, że różne osoby zakochują się i zaczynają z kimś chodzić w różnym wieku. Jeśli ktoś w Twoim wieku nie miał jeszcze chłopaka ani dziewczyny nie oznacza to, że "coś jest nie w porządku". Nie ma granicy wieku, w którym należy już mieć takie doświadczenie za sobą. To bardzo indywidualna sprawa i ludzie w różnym wieku spotykają osobę, z którą chcieliby być i która też tego chce.

Wiemy, ze czasem trudno jest cierpliwie czekać. Jednak w sprawie uczuć i miłości trudno jest coś przyspieszyć. To, co można robić to rozglądać się i poznawać nowych ludzi, zaprzyjaźniać się. Zwykle jest tak, że warto poczekać aż spotkamy osobę, którą polubimy i na której zacznie nam bardziej zależeć.



Co jeszcze może pomóc w znalezieniu chłopaka?

W takich chwilach pomocne mogą być szczere rozmowy z kimś zaufanym - mamą, siostrą lub kuzynką, albo przyjaciółką. One mogły mieć podobne doświadczenia, mogą pomóc Ci spojrzeć na sytuację z innej strony. Pamiętaj, że możesz również zadzwonić do nas i porozmawiać o tym, jak się czujesz w tej sytuacji i co byś chciała zmienić.



Dowiedz się więcej o problemach nastolatków:

Jak radzić sobie ze stresem na klasówkach?

Co robić, gdy bliska osoba ma myśli samobójcze?

Co robić, gdy rodzeństwo jest nieznośne?

Jeśli chciałbyś/chciałabyś porozmawiać z konsultantami telefonu zaufania o współżyciu seksualnym, uczuciach z tym związanych, lub na jakikolwiek inny temat, zawsze możesz zadzwonić pod numer 116111.

Reklama

napisane na podstawie tekstu www.116111.pl