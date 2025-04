Jak wygląda pierwsza wizyta u ginekologa? Udzieli on pomocy w intymnych sprawach a także uporządkuje wiedzę zdobytą w internecie lub zasłyszaną od koleżanek. Dodatkowo przeprowadzi badanie ginekologiczne, cytologiczne i badanie piersi. Wystarczy się do nich odpowiednio przygotować i dowiedzieć się, jak będą wyglądać. Zminimalizuje to na pewno stres związany z pierwszą wizytą u ginekologa.

Zaplanuj pierwszą wizytę u ginekologa

Pierwsza wizyta u ginekologa często wiąże się z dużym stresem. To normalne – każdy z nas odczuwa lęk przed tym, czego nie zna. Aby zmniejszyć niepokój, starannie wybierz ginekologa. Jak to zrobić? Porozmawiaj ze starszą siostrą, koleżankami, lekarzem rodzinnym – być może znają kogoś godnego zaufania. Nie wiesz czy wybrać panią, czy pana doktora? Wierz mi lub nie – płeć nie ma tutaj większego znaczenia – liczy się przede wszystkim wiedza i doświadczenie. Niektóre kobiety preferują mężczyzn-ginekologów, uważając, że są delikatni. Inne z kolei wolą chodzić do kobiet-ginekolożek – mniej się przy nich wstydzą i czują się pewniej.

Pierwsza wizyta u ginekologa

Jak przygotować się do badania?

Najlepiej pójść do ginekologa w połowie cyklu, pomiędzy miesiączkami. Po pierwsze, jest to najlepszy moment na pobranie wymazu do badania cytologicznego, a po drugie – brzuch jest wtedy mniej napięty i badanie będzie łatwiejsze. Jeśli odwiedzisz lekarza podczas krwawienia, nie będzie miał on szansy dokładnie obejrzeć szyjki macicy.

Jeśli idziesz na wizytę do swojej rejonowej przychodni, weź ze sobą legitymację szkolną lub dowód osobisty oraz potwierdzenie ubezpieczenia. Dokładnie się umyj, załóż czystą bieliznę, a tuz przed wizytą skorzystaj z toalety. To wystarczy. Nie musisz się depilować ani golić – lekarza nie interesuje wygląd twoich miejsc intymnych, tylko twoje zdrowie.

Jak wygląda pierwsza wizyta u ginekologa?

Jeśli martwisz się tym, jak wygląda pierwsza wizyta u ginekologa, możesz się uspokoić, bo to nic strasznego. Wizyta u ginekologa rozpoczyna się od kilku pytań dotyczących Twojego zdrowia. Na pewno zostaniesz zapytana o datę pierwszej i ostatniej miesiączki oraz o regularność krwawień (odpowiedzi najlepiej przygotuj sobie wcześniej). Następnie przyjdzie kolej na badanie. By je przeprowadzić musisz rozebrać się od pasa w dół (możesz tego dnia założyć tunikę lub spódniczkę – nie będziesz wstydzić się przy podchodzeniu do fotela ginekologicznego). Teraz pora na fotel ginekologiczny – kładziesz się na nim na plecach, a nogi opierasz o specjalne podpórki. Nie musisz wstydzić się tej pozycji – tylko ona umożliwia dokładne przeprowadzenie badania.

Jak wygląda badanie ginekologiczne?

Lekarz ogląda ścianki pochwy oraz szyjkę macicy - w tym celu używa specjalnego urządzenia zwanego wziernikiem, który wprowadza się do pochwy. Podczas badania najlepiej się po prostu rozluźnić, a nie będzie ono bolesne.

W zależności od tego, czy już rozpoczęłaś współżycie, doktor zbada Cię dłonią w lateksowej rękawiczce poprzez pochwę lub odbyt, drugą rękę kładąc Ci na brzuchu. W ten sposób zbada budowę i stan macicy oraz jajników. Za pierwszym razem ta część badania może być troszeczkę nieprzyjemna. Z każdym kolejnym - będzie coraz łatwiej – wystarczy nabrać dystansu do siebie i odpłynąć myślami.

Co to jest badanie cytologiczne?

Badanie cytologiczne służy wykryciu wczesnego stadium raka szyjki macicy. Lekarz wprowadza specjalną (bardzo cienką) szpatułkę do pochwy i delikatnie pociera szyjkę macicy aby pobrać kilka komórek. Taka próbka przekazywana jest następnie do analizy laboratoryjnej. Badanie trwa chwilę i jest prawie bezbolesne.

Badanie cytologiczne - krok po kroku

Badanie piersi podczas pierwszej wizyty u ginekologa

Pod koniec wizyty lekarz prawdopodobnie zbada Ci piersi, by sprawdzić, czy nie masz guzków. Koniecznie zapytaj go, jak możesz badać się samodzielnie.

Jeśli obawiałaś się tego, jak wygląda pierwsza wizyta u ginekologa, z pewnością po badaniu stwierdzisz, że nie było się czym przejmować.