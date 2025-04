Buty do chodzenia po szkole powinny być wygodne

Wybierając buty dla dziecka pamiętajmy, że nic nie zastąpi komfortu wygody, jaki może zapewnić tylko część dostępnego obuwia. Sprawdźmy zatem dokładnie, czy wybieramy dobry rozmiar, czy buty nie obcierają pięty lub nie wgniatają się w palce. Zwróćmy szczególną uwagę na to, czy model, który chcemy kupić jest przewiewny.

Reklama

Buty, które nie mają wentylacji i są zrobione tylko ze sztucznych tworzyw nie pozwalają stopie oddychać. Wpływa to na nadmierna potliwość, poczucie „uwięzienia” stopy, ogranicza tez często możliwość ruszania palcami (czyli zaburza równowagę).

Co więcej, efektem ubocznym jest brzydki zapach, który pojawia się po zdjęciu obuwia.

Buty do chodzenia po szkole powinny być uniwersalne

Ubierając dzieci do szkoły rzadko myślimy o obuwiu, jakie czeka na nie na miejscu. To często błąd. Nie dotyczy to tylko starszych uczniów, którzy coraz częściej wiele uwagi poświęcają swojemu wyglądowi, ale też młodszych, których szczególnie źle dobrane obuwie może narazić na kpiny i docinki ze strony rówieśników.

Unikajmy kupowania bardzo jaskrawych butów, wzorzystych, ozdabianych cekinami, dżetami lub brokatem oraz innymi elementami, które łatwo oderwać i zgubić.

Po pierwsze, będą one często kolidowały ze strojem ucznia (szczególnie, jeśli w szkole są mundurki w przytłumionych barwach). Po drugie, podczas używania, np. na zajęciach wychowania fizycznego, na szkolnych spacerach itd.

Wiele ozdób może odpaść, połamać się, zetrzeć lub zblednąć .

Część też, co interesuje przed wszystkim rodziców gimnazjalistów, po prostu w trakcie roku wychodzi ze szkolnej „mody”.

I tak, może okazać się, że buty ze świecącymi czaszkami albo wielkim logo klubu piłkarskiego o 2-3 miesiącach będą klasowym „obciachem” i zostaniemy zmuszeni do zakupu nowych.

Jak kupować buty?

Buty do chodzenia po szkole powinny mieć umiarkowaną cenę

W większości szkół uczniowie zostawiają buty w szatni, w szafkach lub w zamykanych boksach. Często też dzieci codziennie noszą kapcie do szkoły i z powrotem.

Aby nie dokładać dodatkowych kilogramów, warto, jeśli szkoła daje taką możliwość, zdecydować się na zostawianie butów w zamkniętych pomieszczeniach.

Mimo to, czasem może się okazać, że zabezpieczenia nie pomogą i dojdzie do kradzieży.

Nie tylko kradzież może okazać się problemem. Szczególnie w okresie wiosennym, kiedy uczniowie wychodzą na zewnątrz nie zmieniając obuwia, może dojść do powstania poważnych zniszczeń.

But może rozciąć się o ostry kolec, może przemoknąć i się rozkleić, może w końcu zostać umyślnie zniszczony.

Dlatego dokonując zakupu, pamiętajmy, żeby nie kusić złodzieja wielkim logo znanej i drogiej marki. Cena butów nie powinna odbiegać od przeciętnych ofert sklepowych, zazwyczaj od 30 do 150 zł.

A co dla mamy? Kapcie damskie!

Reklama

Czy wiesz jak dopasować buty do spodni?