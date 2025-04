Przeczytaj wskazówki znajdujące się niżej i powoli wprowadzaj je w życie. Przekonasz się, że te niewielkie zmiany mogą dać fajne rezultaty.

Świeże powietrze

Optymalna temperatura do nauki to 20-22°C. Pamiętaj aby przed przystąpieniem do nauki przewietrzyć dobrze pokój. Mózg będzie lepiej dotleniony a co za tym idzie, będzie pracował wydajniej. Uchylaj okno także podczas przerw w nauce. Jeżeli jest bardzo zimno po prostu na chwilę opuść pokój.

Otoczenie

Jasne ściany w pastelowych kolorach znacznie lepiej działają na koncentrację.

Biurko

Na biurko musi panować porządek. Dbaj o to miejsce i uporządkuj zanim zaczniesz się uczyć. Zbierz wcześniej wszystkie potrzebne do nauki materiały. Pomyśl co będzie Ci potrzebne bo szukanie czegoś w trakcie nauki może powodować zdenerwowanie, a pewnie wiesz, że taki stan nie sprzyja uczeniu się.

Eliminacja zakłóceń

Gdy zasiadasz do nauki pozbądź się wszystkiego, co może Cię rozpraszać. Wyłącz tv, radio i wycisz telefon. Jeżeli szykuje się trudniejsza partia materiału to możesz także powiadomić domowników o tym, że zamierzasz się uczyć i będzie super jeżeli będą przez ten czas zachowywali się nieco ciszej.

Oświetlenie

Najlepiej uczyć się, czytać i pisać przy świetle naturalnym. Jeżeli jednak Twój rytm dnia na to nie pozwala i uczysz się wieczorami, to zadbaj o odpowiednie oświetlenie. Dobrze by było mieć dwa źródła światła: pierwsze oświetlające całe pomieszczenie i drugie, którego światło skoncentrowane jest na czytanym tekście.

Stałe miejsce do nauki

Znajdź miejsce, które będzie kojarzone tylko z nauką i czytaniem. Nauka w łóżku to kiepski pomysł. Łóżko kojarzy się ze spaniem i po chwili takiej nauki zaczniesz ziewać i przymykać oczy. Ucz się zawsze przy uporządkowanym biurku.

Postawa ciała

Krzywe kręgosłupy to bolączka naszych czasów. Zbyt ciężkie tornistry u dzieciaków i mała liczba godzin poświęcona na aktywność fizyczną sprawiają, że odsetek ludzi z krzywiznami stale wzrasta.

Siedząc przy biurku nogi mają być zgięte pod kątem 90° a stopy powinny płasko spoczywać na podłożu. Zadbaj o to, by siedzieć prosto. Zachowanie odpowiedniej sylwetki wpływa na jakość oddychania i lepsze dotlenienie mózgu.

Efekt początku i końca

Mózg lepiej pamięta to, co było na początku i na końcu. Dlatego czym większa ilość początków i końców tym lepsze efekty uczenia. Polecam robienie krótkich, 5-10 minutowych przerw co 40 minut. W czasie przerwy możesz wykonać kilka prostych ćwiczeń fizycznych lub żonglować.

Jeżeli pracujesz przy komputerze to bardzo polecam zainstalowanie programu Workrave, który pilnuje by robić odpowiednie przerwy. W programie sam ustawiasz jak długo ma trwać jednorazowa sesja i ile chcesz mieć przerwy.

Korzystaj i ucz się efektywniej!

