Bywa, że młodzi ludzie odrabiają lekcje, siedząc na kanapie lub na podłodze. Postaraj się przekonać dziecko, że taka pozycja powoduje szybsze zmęczenie i nie jest zdrowa. Jak zatem powinien wyglądać kącik do nauki? Sprawdź!

1. Miejsce

To nieprawda, że biurko może stać gdziekolwiek. Najlepiej, jeśli znajdzie się w pobliżu okna - wtedy maluch będzie odrabiać lekcje w dziennym świetle. Zdaniem specjalistów, dziecko powinno siedzieć przodem lub bokiem do drzwi - miejsce tyłem do wyjścia nie jest dobrym rozwiązaniem.

2. Styl

Lubisz przebywać w ładnych pomieszczeniach? Chyba każdy ma lepszy humor, gdy podoba mu się pomieszczenie, w którym spędza czas. Z tego powodu uzgodnij z dzieckiem, w jakim stylu powinien być jego pokój (sale zrezygnujcie z jaskrawych kolorów ścian). Wtedy chętniej będzie w nim przebywać.

3. Biurko

Dla małego ucznia wybierz model z regulowaną wysokością. Wtedy będzie rósł razem z nim. Blat powinien mieć minimum 120 cm długości, a najlepiej 140–160 cm. Ideałem byłoby, gdyby miał regulowany kąt nachylenia.

4. Lampka

Najlepsza jest taka, która ma nie tylko ruchomy klosz, lecz także ruchome ramię. Ułatwia to ustawienie światła podczas czytania, pisania i pracy przy komputerze. Żarówka powinna dawać zimne światło.

5. Półki

Tych w kąciku do nauki nigdy dosyć, nawet jeśli biurko ma sporo szuflad. Bardzo przydatna jest półka nad biurkiem – zamocuj ją na takiej wysokości, by bez wstawania można było sięgnąć po leżące na niej książki i gadżety.

6. Krzesło

Aby uchronić dziecko przed bólem i deformacją kręgosłupa, kup krzesło z wysokim oparciem podpierającym całe plecy łącznie z odcinkiem szyjnym. Zwróć też uwagę, żeby było lekko wklęsłe na wysokości, gdzie podpierany jest odcinek lędźwiowy.

7. Akcesoria

Należą do nich segregatory, piórniki i wszelkie artykuły papiernicze, których dziecko będzie używać podczas nauki. Ważne, byś razem z nim ustaliła zasady ich porządkowania - bałagan źle wpływa na przyswajanie wiedzy.

