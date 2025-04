Gry jednoczą - dobry pomysł na ferie zimowe

Przyznacie, że całą rodzinę da się bez oporów wciągnąć w wir gier karcianych? To świetna zabawa dla osób w wieku od 6 do 99, i tych nawet ciut starszych. Gry lubią wszyscy, bo każdy z nas w czymś jest dobry i coś kiedyś wygrał.

Reklama

Ponadto wymagają refleksu i spostrzegawczości, a uśmiech wygrywa każdy. Gry mają wiele zalet – również taką, że mogą towarzyszyć nam w podróży czy podczas wakacji, ferii, gdyż zajmują niewiele miejsca w bagażu, za to czas wolny wypełniają po brzegi!

Na gry tyle pomysłów, ile zmysłów - spędzanie wolnego czasu podczas ferii zimowych

Po pierwsze pomagają wyostrzyć zmysły i uczą ćwiczyć pamięć. Dają wskazówki do poznania świata kolorów, na przykład trzeba szybko dopasować zwierzęta i autobusy tego samego koloru, itp.

Pomysły na zabawę i nietypowe zestawy gier już zalały rynek. Sklepy internetowe oferują cały wachlarz kolorowych pomysłów na wspólną zabawę. Sprofilowane oferty proponują rodzicom wiele rozwiązań. Między innymi w Kids Town znajdziecie kilkadziesiąt propozycji na czas wolny, coś dla tych, którzy szukają gier rodzinnych, zręcznościowych, strategicznych, ale nie zabraknie tu układanek czy puzzli dla dzieci w każdym wieku.

Bez obaw, że nie zmieści się to wszystko w bagażu spakowanym na rodzinne ferie - producenci często podają bardzo pomocne informacje na temat wielkości opakowań, a gry karciane zajmują naprawdę mało miejsca!

Zobacz też : Jak uczyć dziecko odpowiedniego zachowania?

Magia w oko wpadła, a muzyka – do ucha, czyli pomysły na spędzanie czasu podczas ferii zimowych

Magiczne magnesy zawsze frapują, nie tylko maluchy! A jeśli do tego, możecie wypróbować ich specyficzne możliwości w wersji bezpiecznych rzutek – entuzjazm sięga sufitu (chociaż w tym przypadku – ściany:)! Rodzinne rozgrywki w rzutkach mogą rozciągnąć się na kolejne wieczory. Szukając nietypowych wersji zestawów do tej gry, można wybrać ciekawe wizualnie połączenie – pajęczynę pełną robaczków.

Wieczór muzyczny to kolejna recepta na sukces, szczególnie jeśli ferie spędzamy we własnym domu lub na wyjeździe w wynajętym apartamencie, gdzie nasze wesołe psocenie w zabawach nie będzie przeszkadzać sąsiadom. Cała rodzina może uczestniczyć we wspólnym śpiewaniu, a może nawet tańcach. Impulsu do pląsania dostarczy bujający rytm.

Odnajdziecie go w zestawach płyt z melodiami haitańskimi, brazylijskimi, karaibskimi, zaaranżowanymi dla dzieci, lecz nie dziecinnymi. Takie kompilacje muzyczne to wspaniała podróż kulturowa i artystyczna dla całej rodzinki, a można ją zacząć już w samochodzie! Warto tu zaznaczyć, że często kupując płyty możemy również pomóc innym, gdyż część dochodu ze sprzedaży jest przeznaczona na cele charytatywne.

Zobacz też : Jak dyskutować ze starszym dzieckiem?

Talenty w zabawie - odkryj je podczas ferii zimowych

Dobra zabawa to nie tylko sposób na wypełnienie wolnego czasu, ale także możliwość rozwijania talentów i pasji dziecka. Jeśli nasza córka gimnazjalistka zapragnie spędzić ferie ze swoją najbliższą przyjaciółką, bo dla papużek nierozłączek nawet dwutygodniowa separacja to niezasłużona kara, nie oczekujmy, że dziewczynki będą ochoczo uczestniczyć we wszystkich rodzinnych grach i zabawach.

Dlatego planując artystyczną część wypoczynku, nie można zapominać o rozrywce dla nastolatek. Młodsze dziewczynki z zacięciem artystycznym na pewno ucieszy możliwość zaprojektowania i wykonania własnej biżuterii, do tego posłużą dostępne na rynku gotowe zestawy do samodzielnego tworzenia oryginalnych ozdób, m.in. bransoletki, spinki do włosów, naszyjnika. Kto wie – może to będzie pierwszy krok do kariery artystycznej? Coś z tego na pewno się ulepi!

Na wakacje zimowe warto zatem zabrać materiały do twórczych zajęć plastycznych, na pewno przydadzą się na długie wieczory.

Dla młodszych dzieci najlepsze będą proste komplety, zawierające szablony do kolorowania, żelowe kredki i książeczki z instrukcjami. Dla gimnazjalistów można wybrać bardziej wyrafinowany zestaw!

Tak się składa… oczami i palcami! Pomysły na spędzenie zimowych ferii

Czy na feriach warto łamać sobie głowę? Oczywiście, pod warunkiem, o ile nie chodzi o zadanie domowe z arytmetyki tylko układanie puzzli, kart lub klocków. Dla młodszych dzieci warto zabrać magnetyczną układankę drewnianych magnesowanych kształtów, z której można ułożyć wiele postaci, wzorów, przedmiotów.

Taka zabawa skutecznie odstrasza nudę, pobudza wyobraźnię, uczy podstaw geometrii i świetnie sprawdza się podczas długich godzin podróży samochodem. Starsze dzieci na pewno będą gotowe stawić czoła prawdziwemu wyzwaniu, czyli układaniu puzzli złożonych ze 100 lub nawet 200 elementów.

Kolejny ciekawy pomysł to origami, z których dzieciaki stworzą papierowe zwierzątka, samoloty, kwiaty. Mają same zalety - uczą cierpliwości, dokładności, koordynacji oko-ręka, rozumienia kształtów geometrycznych, a przy tym - zmieszczą się w każdej walizce. Co jeszcze koniecznie musimy ze sobą zabrać?

Oczywiście przybory do rysowania, czyli kredki żelowe, które nie brudzą rąk, fantazyjne flamastry dwustronne, metaliczne, brokatowe, notatniki do rysowania.

Rysunki, które stworzą nasze dzieci, będą najpiękniejszą pamiątką z rodzinnego wyjazdu, warto zapakować je do eleganckiej tekturowej teczki i zabrać ze sobą do domu. Na pewno cenne chwile spędzone na rodzinnym wyjeździe utrwalimy na zdjęciach lub filmie, ale obrazki, wykonane własnoręcznie przez nasze dzieci są niepowtarzalne i bezcenne.

Odkrywanie kart i świata podczas ferii zimowych

Jest mnóstwo gier i zabaw, których jeszcze nie znamy, więc dajmy się zaskoczyć. Jeśli na wyjazd przeznaczamy kilka dni, nie dopuśćmy do tego, by przez resztę wolnego czasu nasze dzieci biernie spędzały czas przed telewizorem lub komputerem.

Może w tym roku ferie spędzimy w domu, tym bardziej postarajmy się, przygotować dla dzieciaków wiele atrakcji i niespodzianek, wystarczy wybrać kilka zestawów gier, zabaw, płyt oraz przyborów do malowania i już możemy mieć pewność, że nuda w tym roku do nas nie zawita.

Różnorodność w zabawie jest najbardziej pożądana, codzienne układanie tych puzzli szybko się znudzi, więc eksperymentujmy i odkrywajmy nowe gry. Dajmy się zaskoczyć kolejnymi grami i ich możliwościami. Zacznijmy naszą przygodę rodzinnej zabawy już w te ferie, a podróże które będziemy odbywać, będą dalekie, zawsze bliższe dzięki naszej rozwiniętej wyobraźni. A gry - to jej podstawa!

Reklama

Zobacz też : Jak być mądrym rodzicem?