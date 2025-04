Kiedyś twoje dziecko z przyjemnością odrabiało prace domową. Ale od kiedy weszło w okres buntu, nie zawraca sobie głowy książkami. Woli siedzieć w Internecie, grać w gry albo spotykać się ze znajomymi. Jak skłonić nastolatka do nauki? Najlepiej używając rzeczowych argumentów...

Wyjaśnij reguły

Młody człowiek nie chce się uczyć, bo uważa, że do niczego mu się to nie przyda? Wyjaśnij mu, że nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, więc nie wiadomo na pewno, czy kiedyś nie będzie potrzebował wykształcenia. Poza tym, nauka w szkole nie polega na studiowaniu jednej, ulubionej, dziedziny, ale na przyswajaniu informacji z wielu obszarów, więc choć jeden z nich zapewne młodego człowieka interesuje. Warto to przekuć na pasję, która rozpali chęć do nauki.

Spiszcie ustalenia

Młodzi ludzie z reguły chętniej angażują się w działania, do których sami się zobowiązali. Jeśli nastolatek nie respektuje ustaleń podjętych podczas rozmowy z rodzicami, warto zastanowić się, czy nie zostały mu one odgórnie narzucone. Jeśli tak się stało – lub odniósł takie wrażenie – dobrze jest poprosić go, by zaproponował inne, satysfakcjonujące go rozwiązanie problemu. Jeżeli będziemy w stanie je przyjąć, nowe postanowienia spiszmy na kartce, tworząc rodzaj umowy.

Powinna znaleźć się w niej też informacja dotycząca konsekwencji, jakie spotkają młodego człowieka za złamanie jej warunków (jeśli, np. w ciągu miesiąca nie poprawi styopni, nie będzie mógł zapraszać znajomych). Obie strony, czyli rodzice i dziecko, powinny się pod takim dokumentem podpisać. W razie potrzeby będzie można się do niego odwołać.

