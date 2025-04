fot. Fotolia

Nauka… czas start!



Nie oszukujmy się – większość z nas zabiera się za naukę tuż przed egzaminem lub klasówką, gdy trzeba szybko i w krótkim czasie przyswoić potrzebną do zaliczenia wiedzę. Spijmy w tym czasie niewiele, jemy w pośpiechu, próbujemy poprawić swoją wydajność poprzez niezdrowe wspomagacze (np. napoje energetyczne lub pitą w dużych ilościach kawę), a przede wszystkim funkcjonujemy w wielkim stresie.

Nieważne, czy uczysz się w domu, czy w bibliotece, do egzaminu czy klasówki – twoim celem w tym czasie powinno być skupienie całej uwagi na zdobywaniu wiedzy. Tylko jak to zrobić, gdy jesteśmy zmęczeni, senni i wszystko nas rozprasza? Jak skoncentrować się na nauce, wspomóc pracę mózgu i pamięć, by w tym trudnym czasie przyswoić jak najwięcej?

1. Zaplanuj zadania i realizuj zamierzenia



Zastanów się, co dokładnie musisz umieć na egzamin (rozpiska może mieć formę planu w punktach). Nasz mózg lubi organizację – dzięki harmonogramowi o niczym nie zapomnisz i będziesz wiedział, ile nauki zostało ci jeszcze do przyswojenia.

Pamiętaj, aby plan był realistyczny i możliwy do spełnienia – inaczej szybko się zniechęcisz.

W dniu, w który się uczysz, zrezygnuj ze spotkań towarzyskich – myślenie o wieczornym wyjściu i przygotowaniach do niego będą rozpraszały twoją uwagę.

2. Odpowiednio się odżywiaj



Zdrowa, bogata w mikroelementy dieta poprawi funkcjonowanie mózgu. Jedz przede wszystkim produkty bogate w witaminy z grupy B, a także potas, magnez, lecytynę i kwas foliowy. O tym, które produkty najlepiej wpływają na pracę mózgu, przeczytasz w tym artykule:

Pamiętaj, że zdrowe odżywianie na krótko przed egzaminem nic nie da – przyjmowanie wspomnianych wcześniej mikroelementów należy rozpocząć z wyprzedzeniem.

3. Ucz się z książek i notatek

Badania dowodzą, że szybciej uczymy się z książek i notatek niż czytników. Dodatkowo nasze własne zapiski są dla nas łatwiejsze do zapamiętania. Jeśli jesteś wzrokowcem, podkreślaj najważniejsze informacje (najlepiej użyć do tego kolorowych flamastrów).

4. Ucz się w uporządkowanym otoczeniu



Bałagan na biurku może rozpraszać uwagę – zanim więc przystąpisz do nauki, posprzątaj. Otocz się tylko tym, co w tej chwili jest ci niezbędne do nauki: książkami, zeszytami i flamastrami.

5. Wyłącz to, co dekoncentruje



Na czas nauki warto wyłączyć telefon, komputer, radio czy tablet. Cisza, spokój i brak elementów rozpraszających uwagę to sprzymierzeńcy szybkiego przyswajania wiedzy!

6. Wysypiaj się



Stres i odliczanie do egzaminu sprawiają, że nie możesz spać? To duży błąd, gdyż bez wysypiania się i regeneracji organizm jest zbyt zmęczony, by dobrze funkcjonować.

Staraj się spać przynajmniej 6-7 godzin dziennie. Jeśli nie możesz zasnąć, wypij szklankę ciepłego mleka i postaraj się wyciszyć – pierwszej nocy może ci być trudno iść spać wcześniej niż zwykle, ale po kilku dniach organizm przyzwyczai się do nowego trybu snu.

7. Trenuj mózg



Najlepsze będą krzyżówki, sudoku, gry słowne i językowe, a nawet gry planszowe lub proste ćwiczenia matematyczne – np. mnożenie w pamięci. Wyćwiczony mózg będzie bardziej sprawny, a tym samym nauka stanie się łatwiejsza!

8. Nie zapominaj o przerwach



Rozplanuj naukę tak, by przynajmniej co godzinę robić sobie kilkuminutową przerwę – dotleń wtedy mózg (idź na spacer, zrób kilka ćwiczeń lub przynajmniej przewietrz pokój), postaraj się odpocząć.

Możesz wtedy zajrzeć do internetu– dowiedziono, że korzystanie z niego podczas pracy zwiększa produktywność o około 9%!

