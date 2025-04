Rozwód rodziców - co to dla ciebie oznacza?

złą atmosferę w domu : rodzice się kłócą, oskarżają się wzajemnie, są smutni, płaczą

: rodzice się kłócą, oskarżają się wzajemnie, są smutni, płaczą rozstanie z jednym z rodziców , który wyprowadza się z domu, przez co masz z nim rzadszy kontakt

, który wyprowadza się z domu, przez co masz z nim rzadszy kontakt pojawienie się nowych partnerów Twoich rodziców

Twoich rodziców rodzice poświęcają Ci mniej czasu , a czasem bez powodu na Ciebie krzyczą

, a czasem bez powodu na Ciebie krzyczą czasami rodzic mówi Ci, że drugi rodzic jest zły i że rozwód to jego wina

To trudna sytuacja i naturalne jest, że możesz ją przeżywać. Bardzo możliwe, że:

jest Ci smutno,

czujesz się zagubiona/y, martwisz się,

nie rozumiesz dlaczego rodzice się rozstają,

złościsz się na rodziców,

obwiniasz któregoś z rodziców za rozwód,

czujesz się winna/y zaistniałej sytuacji,

chcesz, żeby było jak dawniej, żebyście znowu byli rodziną,

obawiasz się co teraz będzie,

tęsknisz za rodzicem, jeśli się wyprowadził.

Tak się czasem dzieje, że dorośli się rozstają, ale pamiętaj, że pomimo rozwodu, Mama i Tata pozostaną Twoimi rodzicami.

Jak poradzić sobie z rozwodem rodziców?

Warto porozmawiać z rodzicami jak się czujesz i co myślisz. Możesz też zapytać jak teraz będzie wyglądał Wasz dom i rodzina? Taka rozmowa może sprawić, że poczujesz się lepiej. Może też pomóc Twoim rodzicom zrozumieć, co ich rozwód oznacza dla Ciebie.

Jeśli rozmowa z rodzicami wydaje Ci się na razie zbyt trudna, warto zwrócić się po pomoc do innej bliskiej Ci osoby. Może to być babcia, ciocia, lub też szkolny pedagog. To ważne, aby ktoś Cię wysłuchał i zrozumiał w trudnym momencie.



Zadzwoń do nas

Jeśli jest Ci ciężko, nie wiesz jak o tym porozmawiać z rodzicami, lub wydaje Ci się, że oni nie zrozumieją, zadzwoń do nas pod numer 116 111 lub napisz anonimową wiadomość. Postaramy się wspólnie znaleźć jakieś rozwiązanie, które może Ci pomóc.

