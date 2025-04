Okazuje się, że im wcześniej zaczniemy dbać o nasz umysł, tym łatwiej będzie nam zapanować nad obszerną ilością materiału do zaliczenia. Istnieje bardzo wiele sposobów na usprawnienie procesu zapamiętywania, większość z nich z pewnością sprawia przyjemność i nie wymaga zbyt dużego wysiłku.

Dobroczynny wpływ odpowiedniej diety

Najważniejszym krokiem w celu poprawienia naszej koncentracji i pamięci jest dobór odpowiednich pokarmów. Powinniśmy wzbogacić naszą dietę o produkty bogate w witaminę E i witaminy z grupy B, a także żelazo, cynk, magnez, lecytynę, którą można także dostać bez problemu w aptece. Jeżeli chcemy coś przegryzać w trakcie nauki, zrezygnujmy ze słodyczy na rzecz orzechów laskowych, winogron, pestek dyni, czy prażonego siemienia lnianego. Zamiast kawy lub niezdrowego napoju energetycznego, zdecydowanie lepiej nas pobudzi zielona herbata. Osoby leniwe mogą kupić tzw. mieszankę studencką, dostępną prawie w każdym sklepie – w jednym opakowaniu otrzymamy zestaw różnych wartościowych bakalii.

Gimnastyka pamięci

Nie tylko od wewnątrz możemy wpływać na pamięć – wiele zyskamy dzięki różnym ćwiczeniom swojego umysłu.

Przede wszystkim powinniśmy postawić na rozwój, należy urozmaicić codzienne rutynowe czynności wyjściem do teatru, kina lub na spacer. Zakupy w hipermarkecie również mogą stać się pretekstem do ćwiczenia pamięci – spróbujmy samodzielnie włożyć do koszyka potrzebne produkty, a dopiero potem skonfrontujmy je z listą przygotowaną w domu. Starajmy się zapamiętywać numery telefoniczne, PIN, kont, hasła do poczty elektronicznej – zapewni to większe bezpieczeństwo naszych danych, ale również nie dopuści do rozleniwienia naszego mózgu.

Wśród wskazówek nie może zabraknąć czytania. Warto sięgać po nową książkę, czasopismo lub publikacje internetowe – wiadomości, które są dla nas zupełnie nieznane pobudzają umysł do pracy, a dzięki temu utrzymują go w dobrym stanie.

Zorganizowana nauka

Na koniec warto sobie przypomnieć parę żelaznych i jakże starych zasad uczenia się. Materiał, który musimy opanować, powinniśmy podzielić na odpowiadające nam części i rozplanować w czasie. Jeżeli wiedza zdobyta przed egzaminem ma nam zostać w głowie na dłużej, nie możemy odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę. Im częściej będziemy rezygnowali z rzetelnego podejścia do zapamiętywania, tym trudniej będzie nam się nauczyć na kolejne egzaminy.

Nie należy zaśmiecać pamięci wszystkimi informacjami. W wielu przypadkach możemy odnaleźć ciągi przyczynowo-skutkowe, i dzięki temu zapamiętać łatwiej i więcej. Możemy posłużyć się różnego rodzaju skojarzeniami z danym tematem, trudne zagadnienia postarać się zobrazować w umyśle w prostszy sposób, opierać swoją wiedzę na zagadnieniach hasłowych. Stare jak świat notatki mają ogromną moc i pozwalają szybko powtarzać przyswojoną wiedzę.

Jeżeli przygotowania zostaną rozpoczęte odpowiednio wcześniej – w zasadzie jesteśmy skazani na sukces.