Jak podjąć decyzję o oddaniu dziecka po porodzie?

Dobrze, kiedy podjęcie takiej decyzji jest związane z decyzją o pełnym zrzeknięciu się praw do dziecka, aby można je było przysposobić do adopcji. W przeciwnym razie smyk z nie własnej woli pozostanie do pełnoletniości w domu dziecka, bez możliwości zaznania miłości i ciepła. Jeśli więc zdecydujemy się na oddanie dziecka po porodzie nie zapominajmy o tym, by w pełni zrzec się do niego praw.

W jaki sposób można zrzec się dziecka?

Można to zrobić na oddziale położniczym podpisując stosowne dokumenty. Jeśli wtedy tego nie zrobimy, a opuścimy szpital wraz z dzieckiem, którego nie chcemy, można je w każdej chwili zgłosić do ośrodka adopcyjnego, lecz rzadko kiedy ma to miejsce. Najczęściej jest ono na swoje nieszczęście porzucane.

We wszystkich większych miastach jest miejsce, w którym można bezpiecznie dla noworodka i zupełnie anonimowo pozostawić dziecko wiedząc, że znajdzie ono swoje miejsce na ziemi i ludzi, którzy będą je kochali. Tym miejscem jest tzw. okno życia. W całej Polsce jest ich 48.

Co się dzieje z dzieckiem po jego oddaniu?

Okno życia jest otwierane z zewnątrz, ogrzewane i wentylowane z odpowiednim miejscem dla noworodka. Po otwarciu uruchamia się sygnalizacja alarmująca opiekunki. Noworodek umieszczany jest w inkubatorze do czasu przyjazdu karetki, która zabiera go do szpitala, gdzie przechodzi badania, a następnie kierowany jest do pogotowia rodzinnego.

Równolegle uruchamiane są procedury nadania tożsamości i adopcyjna. Dzieci z okna życia mogą prędko trafić do adopcji, a w czasie procedury adopcyjnej – dzięki zgodzie sądu na pre-adopcję – przebywać już w nowej rodzinie, co zapobiega chorobie sierocej.

