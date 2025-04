fot. Fotolia

Kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem

Kreatywne wykorzystanie wolnego czasu staje się coraz trudniejsze. O ile dla dorosłych komputer to w większości przypadków narzędzie pracy, dla dziecka – często z powodu tempa życia rodziców jest to narzędzie zapewniające wielogodzinną dawkę rozrywki.

Właściwie zaplanowany czas wolny to aktywność ruchowa, intelektualna oraz odpoczynek, bez którego żaden wysiłek umysłowy nie przyniesie efektów, gdyż zdobyta wiedza nie zostanie przyswojona. Czy zatem „komputerowa niania” jest dobrym pomysłem na spędzanie wolnego czasu naszej pociechy?

Nieprawidłowa postawa ciała, jaka towarzyszy naszemu dziecku podczas zabaw przy komputerze, prowadzi do różnych schorzeń i nadwyrężeń. Najczęstszą dolegliwością jest uraz kręgosłupa oraz pojawiające się wady wzroku.

Oprócz wady postawy, coraz częściej dzieci cierpią na dolegliwości wzrokowe – wysuszenie błony, zmęczenie oczu oraz zmatowienie rogówki – te z pozoru błahe i niegroźne urazy mogą okazać się niemałym problemem w życiu dorosłym.

Dlaczego komputer nie jest najlepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu?

Samotne spędzanie czasu przy komputerze obok dolegliwości fizycznych powoduje także problemy związane z psychiką dziecka. Spędzanie wielu godzin w towarzystwie komputera, prowadzi do uczucia osamotnienia. Rozrywka jaką funduje wirtualny świat daje złudne wrażenie szczęścia, przebywania wśród innych, co z kolei prowadzi do uzależnienia. Niestety zatracenie się w tym świecie prowadzi do różnego rodzaju zaburzeń socjalnych i niekorzystnie wpływa na rozwój, krzywiąc poczucie wartości.

Aby uniknąć zaburzeń i nieprawidłowych postaw moralnych naszych dzieci, powinniśmy wziąć ich wychowanie w swoje ręce, poświęcać dziecku czas.

Zdrowy styl życia to nie tylko zdrowe jedzenie, to także lub przede wszystkim rozwój duchowy, budowanie relacji. Łatwo nawiążemy kontakt z dzieckiem na przykład poprzez aktywność fizyczną.

Aby dziecko wyrosło na zdrowego dorosłego, musi wziąć z kogoś przykład. Pokażmy mu, że spędzanie czasu na świeżym powietrzu nie jest nudne ani gorsze od wirtualnych gier. Zagrajmy z nim w piłkę, urządźmy wyścigi rowerowe. Oprócz porcji potrzebnego treningu, dziecko dostanie coś więcej – nauczy się zdrowej rywalizacji. Oczywiście rodzice nie wszystko są w stanie zrobić sami. Doskonałym wsparciem może być szkoła. Trwa właśnie program edukacyjny Porcja Pozytywnej Energii, który jest skierowany do szkół, rodziców i nauczycieli. Jego celem jest propagowanie proekologicznych postaw, zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz budowanie poczucia własnej wartości u dziecka.

Zachęcając nauczycieli do udziału w tym programie, zapewniamy swojemu dziecku większą świadomość przy dokonywaniu wyborów, które go kształtują. Gotowe programy, opracowane tematy i zagadnienia pozwolą dziecku intuicyjnie wybrać odpowiednią postawę w różnych sytuacjach życiowych.

