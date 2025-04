1. W jaki sposób w dzisiejszych czasach można nadzorować dziecko?

Metod sprawowania kontroli nad nastolatkiem jest bardzo wiele. Najczęściej praktykowane polegają na zachęcaniu młodego człowieka do opowiadania, co robi w ciągu dnia, przeglądaniu jego rzeczy osobistych, czytaniu sms-ów i e-maili. Niektórzy rodzice logują się na Facebooku i obserwują, z kim kontaktuje się ich dziecko. Ale są i tacy, którzy instalują w telefonie oprogramowanie pozwalające podsłuchiwać rozmowy i na bieżąco czytać wiadomości. Inni z kolei montują w mieszkaniu mini kamery i podglądają, co porabia pociecha pod ich nieobecność.

2. Czy warto korzystać z profesjonalnego sprzętu śledczego?

To zależy. Jeśli masz dobry kontakt z dzieckiem i często rozmawiacie, pewnie nie będziesz czuła potrzeby sprawdzania czy to, co mówi jest prawdą. Ewentualnie wystarczy ci zweryfikowanie tego raz na jakiś czas. Ale jeśli z jakiegoś powodu nie jesteście ze sobą aż tak blisko, a ty niepokoisz się postępowaniem dziecka, powinnaś od czasu do czasu je sprawdzać.

Zupełnie inaczej wygląda sprawa, gdy podejrzewasz, że dziecko robi coś, co może mu zaszkodzić. Wówczas powinnaś je sprawdzić. Nastolatki, które sięgają po narkotyki lub alkohol, z reguły specjalnie się z tym nie kryją. Przeciwnie – zostawiają ślady.

Jak załagodzić konflikty z rodzicami?

3. Jak zbudować wzajemne zaufanie?

Spędzaj z dzieckiem jak najwięcej czasu. Staraj się stale być blisko niego i, nie wtrącając się w jego działania, towarzyszyć mu w tym, co przeżywa. Spraw, by nastolatek wiedział, że interesujesz się jego poczynaniami. Jeśli lubi grać na komputerze, graj razem z nim. Woli spędzać czas buszując po internecie? Ty też to rób! Uświadamiaj mu, że wokół istnieją zagrożenia, ale nie praw kazań. Dzięki temu młody człowiek nabierze przekonania, że, nawet jeśli postąpi źle, to w razie kłopotów może liczyć na twoją pomoc.

4. Co robić, gdy dziecko łamie zasady?

Okaż mu dezaprobatę i na spokojnie pomyśl o tym, czy warto wyznaczyć karę. Wielu specjalistów uważa, że metoda ta przynosi skutek odwrotny do oczekiwanego. Rodzi w nastolatku złość i pragnienie, by przechytrzyć rodzica. Sprawia, że dziecko cierpi. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest szczera rozmowa, bycie towarzyszenie mu w tym, co przeżywa.

Warto wziąć pod uwagę, że nastolatki często łamią zasady po to, by popisać się przed rówieśnikami. Im bardziej brak dziecku pewności siebie, tym głupszą rzecz jest w stanie zrobić, by odnaleźć miejsce w grupie rówieśniczej. Zamiast je za to potępiać, lepiej zastanowić się, czy można zrobić coś, by młodego człowieka dowartościować.

5. A co jeśli pojawiają się poważne problemy?

W dogodnym momencie porozmawiaj z nim i opowiedz o swoich przypuszczeniach. Możesz skontrolować jego rzeczy osobiste, telefon i komputer. Nastolatek i tak się o tym dowie, więc lepiej nie rób z tego tajemnicy, tylko spokojnie wyjaśnij, że robisz to dla jego dobra, powodowana miłością i troską.

