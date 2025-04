Jak dbać o podręczniki, żeby się nie zniszczyły?

Coroczny wrześniowy wydatek – podręczniki, już w czerwcu często wygląda jak siódme nieszczęście. Pozaginane strony, postrzępione grzbiety, naderwane kartki, wypadające strony. Podręczniki po rocznym użytkowaniu nie nadają się już ani do odsprzedania, ani jako pomoce szkolne (np. do poprawek przed testem lub maturą). Jak to zmienić? Jak dbać o podręczniki, aby nie niszczyły się aż tak bardzo?