Always i TESCO wspierając dziewczęce drużyny sportowe zapraszają do udziału w wyjątkowym ogólnopolskim konkursie. W każdym województwie zostanie wyłoniona jedna zwycięska drużyna, która otrzyma 4000 zł na rozwój działalności zespołu.

Co zrobić, aby wziąć udział w akcji?

To bardzo proste! Pierwszym krokiem jest rejestracja szkolnej drużyny na stronie alwaysjakdziewczyna.pl. Następnie należy zrobić zdjęcie lub film o swojej drużynie i zamieścić na stronie akcji. Zespół, który otrzyma najwięcej punktów, otrzyma nagrodę.

Punkty można zbierać na dwa sposoby:

1. Głosowanie z paragonem

Wystarczy kupić dwa dowolne produkty i zachować paragon – jeden Always i drugi spośród czterech marek: Gilette Venus, Pantene, Oral-B, Blen-a-Med. Następnie na stronie alwaysjakdziewczyna.pl należy znaleźć szkolę, wybrać opcję "głosuj z paragonem", wprowadzić numer paragonu i zamieścić jego skan, następnie nacisnąć "głosuj". Z głosowania tym sposobem wybrana szkoła uzyskuje 50 punktów.

2. Głosowanie bez paragonu

Na stronie konkursowej alwaysjakdziewczyna.pl należy wybrać szkołę, a następnie opcję "głosuj bez paragonu". Z głosowania tym sposobem wybrana szkoła uzyskuje 1 punkt.

Konkurs trwa od 9 stycznia do 14 marca 2018 roku. Więcej informacji na temat konkursu na stronie: www.alwaysjakdziewczyna.pl.

Ponad połowa dziewczyn w okresie dojrzewania przestaje uprawiać sport

Z badań nad Dojrzewaniem i Pewnością Siebie wynika, że ponad połowa dziewczyn w okresie dojrzewania (51%) przestaje uprawiać sport. Aż 2/3 dziewcząt czuje, że nie przynależy do świata sportu. Jak często zdarza się nam słyszeć opinie, że dziewczęta „nie powinny uprawiać tego sportu” lub oglądać mecze reprezentacji kobiet rozgrywane w prawie pustych obiektach?

Jak duży wpływ wywiera tego typu postawa na dorastające dziewczęta oraz ich chęć do uprawiania sportu w okresie dojrzewania? Są to niezwykle istotne pytania, które Always, światowy lider w kategorii produktów ochrony kobiecej i marka aktywnie wspierająca dziewczęta w zwiększaniu pewności siebie, zadaje odnośnie sportu – aktywności fizycznej, która wywiera ogromny i długotrwały wpływ na budowanie i zachowanie pewności siebie.

Marka Always, walcząc z krzywdzącymi przekonaniami udowadnia, że grając #JakDziewczyna zawsze osiągasz to co chcesz. Zależy mi, aby pokazać dziewczętom, że okres dojrzewania nie niesie ze sobą żadnych ograniczeń. Nie oznacza także rezygnacji z aktywności fizycznej, treningów czy lekcji WF-u, dlatego jestem dumna, że mogę być częścią kampanii Always, która inspiruje dziewczyny do tego, aby nie rezygnowały z aktywności fizycznej. Sport wzmacnia poczucie własnej wartości, poprawia samopoczucie i redukuje napięcia, dlatego fajnie jest uprawiać sport #JakDziewczyna! – komentuje Oktawia Nowacka, polska pięcioboistka, medalistka Igrzysk Olimpijskich.

Sport a budowanie pewności siebie

Wyniki wielu badań potwierdzają, że regularne uprawianie sportu to jeden z głównych czynników wpływających na budowanie pewności siebie wśród dziewczyn w okresie dojrzewania oraz na zachowanie tej cechy na co dzień w późniejszych etapach życia.

Wyniki badań konsumenckich w USA w 2015 roku wskazują, że pewność siebie u kobiet w wieku od 18 do 24 lat, które regularnie uprawiają sport, jest dwa razy większa niż u kobiet niepodejmujących żadnej aktywności sportowej. Dodatkowo w ankiecie Always dziewczyny jako najważniejsze korzyści z uprawiania sportu wskazały większą pewność siebie, umiejętność pracy w grupie oraz rozwój zdolności przywódczych.

Jednak pomimo powszechnie znanych korzyści z uprawiania sportu dziewczęta wciąż uważają, że się do tego nie nadają. Co więcej, aż 67% dziewcząt twierdzi, że otoczenie nie zachęca ich do aktywności sportowej. Sport jest doskonałą drogą do mistrzostwa życiowego, w tym budowania pewności siebie, szacunku do siebie oraz innych.

Jako zawodniczka byłam dumna, że jako dziewczyna, a później kobieta potrafiłam przekraczać swoje granice, osiągać cela a w czasie treningu rywalizować z chłopcami, a później mężczyznami. Always #JakDziewczyna uświadamia młodym kobietom, że bez względu na wszystko mogą spełniać swoje marzenia i konsekwentnie do nich dążyć. Sport w drodze do budowania pewności siebie jest wspaniałą przygodą – komentuje Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska w pływaniu w stylu motylkowym

Always zaprasza wszystkich, by przyłączyli się do akcji i wspólnie zmieniali zasady gry w celu przekonania dziewcząt, aby nie traciły zapału do sportu. Dołącz do nas, pokaż całemu światu jak Działasz #JakDziewczyna i zachęcaj inne dziewczęta do tego samego.

