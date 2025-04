Jeżeli zima posypie śniegiem i dobrze zmrozi ziemię, Kaszuby, Mazury i Warmia są miejscami wymarzonymi dla narciarzy ceniących spokój i oddalenie od hałaśliwych i drogich kurortów.

Wieżyca (329 m n.p.m.) zwana Kaszubskim Olimpem - idealna na ferie zimowe

Jest najwyższym wzniesieniem pasma morenowych Wzgórz Szymbarskich. Na jej szczycie znajduje się Wieża Widokowa im. Jana Pawła II. Na Wieżycy działa stok narciarski i wyciąg prowadzony przez Gospodarstwo Agroturystyczne „Koszałkowo”, które przez cały rok wytwarza własne sery, twarożki, kiełbasy i wędliny, a także dba o zaplecze hotelowe. Stok o długość 300 metrów dysponuje kilkoma trasami o średniej i małej trudności, a także specjalnymi szlakami dla początkujących i dzieci.

Dla maluchów dodatkowo przygotowano trzy tory snowtubingowe do jazdy po śniegu na gumowej oponie. Do dyspozycji narciarzy jest 7 wyciągów, w tym dwa do snowtubingu, jeden dla początkujących i jeden dziecinny dla narciarskiej szkółki. Dla wygody i bezpieczeństwa turystów ośrodek zadbał o wykwalifikowanych instruktorów narciarstwa i snowboardu, wypożyczalnie i serwis sprzętu zimowego, a także opiekę wykwalifikowanych ratowników GOPR.

Pomorskie stoki - idealna na ferie zimowe

Najdłuższy w Pomorskiem stok narciarski znajduje się w miejscowości Przywidz. To zaledwie 20 minut jazdy samochodem od obwodnicy Trójmiasta w kierunku Kościerzyny. Oświetlona i naśnieżana trasa zjazdowa ma ponad 600 metrów długości, 100 metrów szerokości i około 60 metrów różnicy poziomów.

Ośrodek Sportów Zimowych Przywidz oferuje trzy wyciągi narciarskie w tym dwa specjalnie z myślą o najmniejszych gościach stacji. Dla dzieci przygotowano 80-metrowy wyciąg „Baby Lift” i snowtubing przy trasie do jazdy na gumowej oponie. Pociechy i początkujący mogą korzystać z szerokiego i równomiernie nachylonego stoku, a nieco bardziej wprawieni narciarze z dostępnego snowparku ze skocznią. Dla wszystkich chętnych gości ośrodek oferuje kuligi oraz jazdy konne w krytej ujeżdżalni 200 metrów od wyciągu.

Kaszuby - idealna na ferie zimowe

Dogodna lokalizacja małej wsi Amalka położonej w samym sercu Kaszub sprawia, że w ciągu godziny można dojechać do niej z okolic Trójmiasta. Wszystkie trasy w razie niedogodnych warunków atmosferycznych są naśnieżane, systematycznie ratrakowane i wieczorami oświetlane.

Najmłodszych adeptów sportów zimowych miejscowy ośrodek zaprasza do narciarskiego przedszkola, gdzie dzieci głównie w wieku od 3 do 6 lat mogą nauczyć się poruszania po stoku.

Natomiast przy drodze 221 prowadzącej z Gdańska do Kościerzyny, w odległości ok. 5 kilometrów od „Zielonej Bramy” w Przywidzu (w kierunku na Nową Karczmę) znajduje się Ośrodek Narciarski Trzepowo.

Miłośnikom jazdy na dwóch i jednej desce stacja oferuje dwa 300-metrowe wyciągi orczykowe i specjalny dla dzieci 120-metrowy wyciąg do snowtubingu, przy którym pociechy mogą pozjeżdżać na gumowej oponie. Dwie trasy o średniej trudności i cztery o małym zaawansowaniu idealnie nadają się dla osób, które na stoku stawiają pierwsze kroki bądź pojawiają się na nim bardzo rzadko.

Lidzbark Warmiński to jedno z najbardziej malowniczych miasteczek na Mazurach. Niezwykle ciekawym, a zarazem najcenniejszym zabytkiem tej miejscowości jest zamek gotycki, w którym gościły tak znakomite postaci jak Teodor Potocki czy Ignacy Krasicki.

Krzyżowa Góra (134 m n.p.m.), Dylewska Góra (312 m n.p.m.) - idealna na ferie zimowe

Położona w Lidzbarku Warmińskim w odległości około 50 km od Olsztyna, znana jest przede wszystkim z Ośrodka Sportów Zimowych, w którego skład wchodzą skocznia narciarska, tor saneczkowy oraz 2 wyciągi narciarskie. Dla początkujących i małych narciarzy Krzyżowa Góra przygotowała łatwą niebieską trasę „Jarek” oraz specjalne „pólko” do nauki jazdy.

Dylewska Góra (312 m n.p.m.) znajdująca się w pobliżu Ostródy jest najwyższym wzniesieniem Wzgórz Dylewskich i jednocześnie całej północno-wschodniej Polski. Na jej szczycie znajduje się 37-metrowa wieża widokowa, z której przy dobrych warunkach pogodowych dostrzegalny jest teren w promieniu 50 km. W sezonie zimowym do dyspozycji narciarzy są dwa wyciągi i dwie trasy zjazdowe od 350 do 500 metrów, a lasy między Dylewem, Szczepankowem i Pietrzwałdem mogą zmęczyć najwytrwalszych biegaczy.

Góra czterech wiatrów - idealna na ferie zimowe

Na Górę Czterech Wiatrów (182,5 m n.p.m.) położoną na półwyspie o tej samej nazwie, prowadzi droga z Mrągowa w kierunku Mikołajek. Ośrodek Narciarski G4W oferuje szereg atrakcji dla wszystkich amatorów aktywnego zimowego wypoczynku. Stacja dysponuje pięcioma trasami zjazdowymi: dwie trasy trudne - czerwona i czarna oraz trzy trasy łatwe, w tym jedna wyjątkowo łagodna dla dzieci.

Ośrodek coraz chętniej odwiedzają rodziny z małymi pociechami, by w spokoju i z dala od hałaśliwych kompleksów turystycznych, uczyć kilkulatka jazdy na nartach. Wyciągi orczykowe, szkółka narciarska, snow park, wypożyczalnie i serwis sprzętu, a także prawdziwe „górskie” schronisko z kamienia i drewnianych bali, to tylko nieliczny zakres możliwości Góry Czterech Wiatrów.

W okolicy Mrągowa jest wiele innych atrakcji, dzięki którym dzieci nie będą się nudzić, nawet jeśli zabraknie śniegu. W stacji badawczej PAN w Kosewie Górnym (10 km od G4W) na 100 ha hodowane są jelenie europejskie, daniele, syberyjskie jelenie sika, muflony, kozy i łosie. Choć obiekt udostępniony jest do zwiedzania od wiosny do jesieni, to także zimą po umówieniu się telefonicznym możliwe jest jego zwiedzanie.

Piękna Góra (272 m n.p.m.) - idealna na ferie zimowe

A właściwie Góra Gołdapska położona jest 2,5 km od centrum Gołdapi. U jej podnóża znajduje się centrum sportowo-rekreacyjne, które oferuje pięć tras zjazdowych o łącznej długości 2000 metrów. Najtrudniejsza trasa ma 650 metrów długości i ze średnim kątem nachylenia 45 stopni polecana jest narciarzom zaprawionym w bojach. Początkujący miłośnicy białego puchu zapraszani są na niezbyt stromą 350-metrową trasę, która gwarantuje spokojny i bezpieczny zjazd.

Na górze przez cały rok działa jedyna w Polsce północno-wschodniej krzesełkowa kolej linowa o długości 763 metrów. W Centrum Sportowym-Rekreacyjnym Piękna Góra jest również naturalny tor saneczkowy (300 m długości), na którym można rozgrywać zawody międzynarodowe, jest też wypożyczalnia sanek, nart i desek snowboardowych. W okolicach kompleksu na 4 km tras można uprawiać narciarstwo biegowego, na których rozgrywany jest Bieg Jaćwingów. To duża międzynarodowa impreza narciarska skierowana nie tylko do doświadczonych biegaczy, ale całych rodzin.

Na Pięknej Górze odbywają się również ogólnopolskie zawody w narciarstwie alpejskim w ramach Family Cup. Na koniec dnia można odpocząć w zajeździe, w którym mieści się Światowe Centrum Smakoszy Kartaczy. Tylko w tym miejscu można zjeść pyszne kartacze, których jakość potwierdza stosowny certyfikat.

