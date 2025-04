Zastanawiasz się, w jakim uczesaniu komunijnym twoja córka będzie wyglądała zjawiskowo? Przedstawiamy 5 najlepszych fryzur na komunię!

Każda dziewczynka pragnie mieć śliczne uczesanie komunijne. Należy jednak pamiętać, że fryzura na komunię powinna być skromna i dziewczęca. Pięknie będą prezentować się warkocze, koczki, miękkie fale, włosy upięte na jedną stronę, półupięcia. Uroku dodadzą białe wstążki i wpięte kwiaty. Fryzurę warto wybrać przed zakupem wianka, gdyż inny model będzie pasował do rozpuszczonych włosów, inny do koczka, a jeszcze inny do krótkich fryzur.

Prezentujemy 5 najlepszych fryzur na komunię. Wybierz taką, w której twoja córka będzie wyglądała fantastycznie.

1. Kwiat z warkoczy francuskich

Bardzo efektowna fryzura na komunię, która choć wygląda na skomplikowaną, wcale taka nie jest. Jeśli potrafisz zrobić francuskiego warkocza dobieranego, to taki kwiat również nie sprawi ci kłopotu. Taka fryzurka będzie prezentować się oryginalnie i dziewczęco. Można ją ozdobić żywym lub sztucznym kwiatem albo spinkami. Uczesanie jest na tyle efektowne, że można zrezygnować z wianka, ale i z nim taki kwiatek będzie doskonale współgrał. A po zdjęciu wianka, efekt nadal będzie zachwycający.

Jak zrobić kwiat z warkoczy dobieranych?

rozczesz włosy i zwilż wodą,

zrób przedziałek na środku głowy ,

, zapleć 2 dobierane warkocze,

zwiń warkocz na kształt kwiatka (włosy wychodzące na zewnątrz rozluźnij, dzięki czemu będą przypominać płatki) i podepnij wsuwkami,

(włosy wychodzące na zewnątrz rozluźnij, dzięki czemu będą przypominać płatki) i podepnij wsuwkami, zwiń drugi warkocz (również rozluźnij włosy, aby przypominały płatki) i zepnij wsuwkami,

możesz wpiąć we fryzurę ozdobne spinki lub kwiaty.

2. Holenderski warkocz wodospad

Przepiękna fryzura, która doda uroku każdej dziewczynce. Włosy niby rozpuszczone, a jednak oryginalnie zaplecione. Warkocz przypominający wodospad nie jest łatwy, ale filmik pomaga opanować dość trudną sztukę jego zaplatania. A warto ją opanować. Bo to uczesanie prezentuje się wspaniale. Z białą wstążką efekt jest wspaniały, dziewczęcy i uroczy jednocześnie. Świetnie sprawdzi się jako fryzura na Pierwszą Komunię, ale można z powodzeniem wykorzystać to uczesanie także na inne uroczystości.

Jak zrobić wodospad z włosów?

rozczesz włosy i niewielką ich część podziel na 3 pasma,

zaplataj jak warkocz dobierany , ale holenderski, czyli zewnętrzne górne pasmo za każdym razem pod pasmo środkowe i dolne zewnętrzne pod pasmo środkowe,

, ale holenderski, czyli zewnętrzne górne pasmo za każdym razem pod pasmo środkowe i dolne zewnętrzne pod pasmo środkowe, środkowe pasmo pomiń (pozostaw wolne), a w zamian dobierz część włosów i stwórz z nich brakujące środkowe pasmo (nie zewnętrzne dolne pasmo, bo wzór nie zostanie zachowany),

dolne pasmo zapleć pod środkowe,

dobierz do zewnętrznego górnego pasma część włosów i zapleć pod pasmo środkowe,

środkowe pasmo znów puść luźno ,

, znów dobierz część włosów i stwórz z nich środkowe pasmo,

dolne pasmo zapleć pod środkowe,

czynności powtarzaj aż uzyskasz pożądaną długość warkocza ,

, wówczas włosy zapleć w prosty warkocz,

możesz przewiązać warkocz białą kokardą.

3. Koczek jak u baletnicy

Piękne, efektowne i w dodatku bardzo proste uczesanie. Zrobisz je w zaledwie kilka minut. Będzie prezentować się szczególnie pięknie z wiankiem na koka. Można także wpiąć kwiaty lub obwiązać koka białą kokardą. Jeśli zdecydujecie się na wianek, to zrezygnuj z dodatkowych ozdób.

Jak zrobić koka?

rozczesz włosy i zaczesz je w koński ogon,

spryskaj włosy lakierem, by idealnie przylegały do głowy,

przyda się specjalna frotka (wypełniacz) do koków , najlepiej w kolorze zbliżonym do włosów dziecka,

, najlepiej w kolorze zbliżonym do włosów dziecka, rozłóż włosy na frotce i owiń gumką,

nałóż siatkę do włosów, by lepiej się trzymały i owiń końcówki włosów wokół koka, poprzypinaj je wsuwkami,

i owiń końcówki włosów wokół koka, poprzypinaj je wsuwkami, możesz zrobić także kok bez siatki, a zamiast tego spryskać włosy lakierem, by fryzura dłużej się trzymała.

4. Prosty kok ze wstążką

Śliczny i uroczy kok zainspirowany fryzurą Kopciuszka. Każda wielbicielka księżniczek będzie tą fryzurą oczarowana. To chyba jeden z najłatwiejszych do wykonania koczków i do tego bardzo efektowny. Na uroczystość komunijną użyjcie białej dość grubej wstążki. Fryzury komunijne dla dzieci powinny łączyć ze sobą skromność, elegancję i dziecięcy wdzięk. Prosty koczek ozdób uroczą wstążeczką - prosta i funkcjonalna fryzurka do zadań specjalnych gotowa!

Jak zrobić koka a la Kopciuszek?

rozczesz włosy i zrób koński ogon – możesz także zrobić mały kucyk na czubku głowy i dopiero zebrać włosy w koński ogon

grubą wstążkę połóż ok. 4-5 cm od końca kucyka i zrób pętelkę z włosów (ze wstążka w środku), zabezpiecz włosy gumką,

i zrób pętelkę z włosów (ze wstążka w środku), zabezpiecz włosy gumką, zroluj włosy do góry,

zawiąż wstążkę na dole na kokardę ,

, podepnij koka wsuwkami, aby się lepiej trzymał.

5. Loki

To właśnie o nich marzy mnóstwo dziewczynek! Loki lub fale w połączeniu z wiankiem będą wyglądać dziewczęco i pięknie. Zaletą takiej fryzury jest możliwość wpięcia w nią kwiatów lub ozdobnych spinek. Grzywkę można podpiąć, zrolować do tyłu lub zapleść w malutki warkocz.

Jak zrobić loki?

Loki możesz zrobić za pomocą lokówki, wałków lub papilotów. My polecamy magiczne papiloty (MAGIC LEVERAG, cena ok. 25 zł), które są proste w użyciu, a dają efekt końcowy jak z salonu fryzjerskiego. Można w nich spać, bo są wygodniejsze od wałków.

Magiczne papiloty

nawiń wilgotne włosy na papiloty, pozostaw na noc,

zdejmij papiloty ,

, rozczesz włosy palcami, by uzyskać bardziej naturalny efekt,

wepnij we włosy wianek, kwiatki, spinki, zapleć lub podepnij grzywkę.

