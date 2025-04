Ksywki, czyli pseudonimy, są ciągle dość popularne i pożądane. Każdy nastolatek, a nierzadko także dorośli ludzie, chcą mieć swoją unikatową ksywkę, która go określa i ułatwia choćby zakładanie kont na portalach czy forach internetowych. Jak wybrać ksywki?

Spis treści:

Imię bardzo często jest świetną podstawą do tworzenia ksywek i nicków do gier. Nawet jeśli nie lubisz swojego imienia, możesz zamienić je na coś kreatywnego. Mogą być śmieszne, nawiązywać do zagranicznych odpowiedników albo wykorzystywać grę słów. Dawniej sporo imion miało swoją rymowankę (np. Łukasz czego szukasz albo Ola prosto z przedszkola). Czasem ksywka jest też przeciwieństwem imienia, odpowiadającego drugiej płci, np. Sylwiusz (od Sylwii), Marian (od Marii).

Oto garść pomysłów na ksywki wzięte od imion:

Pyśka (od Patrycji lub Gabrieli),

Alex (od Oli albo Olka),

Luke (od Łukasza)

Milka (od Kamili),

Baron (od Bartka),

Darecki (od Dariusza),

Marecki (od Marka albo Mariusza),

Hanczi (od Hani),

Pablo (od Pawła),

Wiksa (od Wiktorii).

fot. Fajne ksywki dla dziewczyn i chłopaków/Adobe Stock, yanlev

Jeśli dana osoba ma charakterystyczną cechę, bardzo często przykleja się do niej konkretna ksywka. I o ile nie jest obraźliwa albo nie robi przykrości, jest to w pełni okej. Co innego, jeśli np. kolega czy koleżanka ma jakiś kompleks i dostaje ksywkę związaną właśnie z nim (np. nosacz, urban, deska, etc.).

Najpopularniejsze ksywki związane z wyglądem to:

łysy,

rudy / ruda,

mały / mała,

loczek,

brodacz / drwal,

czarny / czarna,

siwy / siwa,

blondi,

big boy / big mac,

Jeśli dana osoba jest podobna do kogoś znanego, może także dostać przydomek z tym związany, np. Jolie, Świątek, Messi czy Martyniuk.

Często ksywki nie są związane ani z wyglądem, ani z imieniem, ale z jakąś charakterystyczną cechą osobowości albo czymś zupełnie innym, co od razu kojarzy się z daną osobą. Nierzadko bywa to też wynik przypadkowej sytuacji, która została innym w pamięci na tyle, aby nadać pasującą ksywkę-wspomnienie.

Oto kilka pomysłów na ksywki dla chłopaka:

Ciuciek,

Czereśniak,

Riko,

Dudek,

Harry,

Parówa,

Ziemniak,

Czacha,

Jarzyna,

Biały,

Okoń,

Cinek,

Góral,

Śpiewak,

Fifi,

Wiedźmin.

fot. Ksywki dla chłopaka/Adobe Stock, anatoliycherkas

Ksywki dla dziewczyn najczęściej są słodkie i urocze, ale mogą być też zabawne lub mocniejsze. Wszystko zależy od charakteru i osobowości danej dziewczyny. Często nawiązują do imienia, wyglądu lub - jak w ksywkach dla chłopców - na jakimś konkretnym wydarzeniu.

Oto kilka pomysłów na ksywki dla dziewczyny:

Landrynka,

Wiewióra,

Mamacita,

Mariolka Krejzolka,

Emosek,

Biedronka,

Barbie,

Siatkara,

Lola,

Gonia,

Jogobella,

Łaciata,

Skwarek,

Gaga,

Niunia,

Trusia,

Calineczka

