Kupując test na narkotyki do wykonania w domu, przede wszystkim zapoznaj się z dołączoną do niego ulotką. Jeśli nie masz pewności, jaki rodzaj narkotyków mogło wziąć dziecko, kup droższy test (jego koszt to około 50 zł), który wykrywa więcej niż jeden rodzaj substancji psychoaktywnych. Pamiętaj, że wynik domowych testów na narkotyki zawsze możesz potwierdzić laboratoryjnym badaniem (potrzebna będzie kolejna próbka moczu lub pobranie krwi), które jest dokładniejsze.

Kiedy wykonać test na narkotyki?

Im szybciej, tym lepiej. Pamiętaj, że poziom narkotyków w organizmie zmniejsza się z czasem:

THC (marihuana, haszysz) może być wykryte w ślinie do 72 godzin od użycia. W moczu i krwi – przez 3 do 10 dni po zażyciu narkotyku;

może być wykryte w ślinie do 72 godzin od użycia. W moczu i krwi – przez 3 do 10 dni po zażyciu narkotyku; amfetamina – można ją stwierdzić 4-72 godzin od zażycia.

– można ją stwierdzić 4-72 godzin od zażycia. kokaina - utrzymuje się w organizmie 24-48 godz. po przyjęciu;

- utrzymuje się w organizmie 24-48 godz. po przyjęciu; morfina – jej obecność można stwierdzić 7-72 godzin po zażyciu;

– jej obecność można stwierdzić 7-72 godzin po zażyciu; kodeina może być wykryta w ciągu godziny oraz od 7 do 21 godzin po przyjęciu dawki doustnej.

Jak prawidłowo wykonać domowy test na narkotyki?

Jeśli masz mocne podejrzenia, że twoje dziecko mogło mieć kontakt z narkotykami, lepiej żebyś była obecna w czasie pobierania próbki do testu (także próbki moczu). Chodzi o to, byś miała pewność, że jej skład nie został zmieniony np. przez dodanie jakichś substancji chemicznych, do których niestety dzieci mają dostęp.

Pamiętaj!

Domowe testy na narkotyki nie są niezawodne. Dlatego jeśli podejrzewasz, że dziecko ma kłopoty z substancjami psychoaktywnymi, przede wszystkim szukaj pomocy w ośrodkach leczenia uzależnień.

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".