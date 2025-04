Grupka osób z naszej klasy chyba się na mnie uwzięła...Ciągle mi dokuczają i przezywają. Czasem mnie ciągną za włosy albo wyrzucają plecak gdzieś daleko, zabierają zeszyty. Mam tego dość i w szkole robię się coraz bardziej smutna. Moja przyjaciółka mi mówi, żebym nie zwracała na nich uwagi ale to nie takie proste. Czasem to już mi się nie chce iść do szkoły. Jak się poskarżę Pani to będzie jeszcze gorzej.



Zespół 116 111 odpowiada:

Z powodu zachowania innych dzieci, ostatnio chodzenie do szkoły stało się dla ciebie przykre. Rozumiemy, że możesz czuć się źle, gdy inne osoby przezywają cię, szarpią i zabierają twoje rzeczy. To bardzo dobrze, że szukasz dla siebie wsparcia i chciałabyś, żeby ktoś pomógł ci zmienić tę sytuację.

Reklama

Znaj swoje prawa! Nikomu nie wolno cię obrażać

Czasem tak się dzieje, że inne osoby dokuczają komuś zupełnie bez powodu. To smutna sytuacja i nie powinno się tak dziać. Nikomu nie wolno obrażać innych osób, a tym bardziej popychać ich, bić, czy nie szanować ich rzeczy. W takiej sytuacji zawsze mamy prawo prosić o pomoc.

Zrozumieliśmy, że próbowałaś radzić sobie z tą sytuacją, nie zwracając uwagi na zaczepki. To rzeczywiście może być dobrą metodą i czasem takie ignorowanie sprawia, że dokuczanie mija. Jednak, gdy inni robią rzeczy bardzo dla nas przykre, może być trudno nie zwracać uwagi na zaczepki.

Jak poradzić sobie z dokuczaniem przez znajomych?

Naszym zdaniem rozmowa z nauczycielką to dobry pomysł. W niektórych sytuacjach dzieciom trudno jest samym wpłynąć na zachowanie rówieśników. Dorośli mogą w tej sprawie zrobić więcej - to oni są odpowiedzialni za to, jak zostaną rozwiązane np. kłopoty w szkole. Dobrze więc jest zwrócić się w takiej sprawie do nauczyciela, pedagoga lub psychologa szkolnego.

Może mogłabyś pójść do nauczycielki lub pedagoga razem z przyjaciółką, tak, by było ci raźniej? To bardzo dobrze, że masz taką bliską osobę, która stara się wspierać cię w trudnej sytuacji.

Poszukaj wsparcia u bliskich

Zastanawiamy się także czy myślałaś, by powiedzieć o sytuacji w szkole rodzicom? Czasem, gdy samemu trudno jest się zwrócić do nauczyciela, rodzice mogą pomóc rozwiązać kłopotliwą sprawę, np. rozmawiając z dyrektorem lub pedagogiem szkolnym. Poza tym to dobrze, gdy mama i tata wiedzą jak ich dziecko czuje się w szkole i czy ma jakieś trudności.

Pamiętaj także, że gdybyś chciała porozmawiać o tym jak się czujesz i jak sobie radzisz - możesz do nas zadzwonić. Możesz także opowiedzieć nam czy udało się rozwiązać ten kłopot.

Dowiedz się więcej:

Jak poradzić sobie z niską samooceną?

Co robić, gdy nie możesz znaleźć chłopaka?

Co robić, gdy rodzice się rozwodzą

Reklama

na podstawie tekstu zamieszczonego na stronie www.116111.pl