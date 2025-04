SAT można porównać do polskiej matury, jednak nie jest to do końca to samo. Zdają go uczniowie szkoły średniej w Stanach i jego wynik decyduje o przyjęciu na studia. Test jest taki sam dla uczniów amerykańskich jak i obcokrajowców. Uczniowie muszą zdać dwa rodzaje egzaminu SAT, na które trzeba się oddzielnie zarejestrować – SAT Reasoning Test i SAT Subject Test (nazywane dawniej SAT I i SAT II).

SAT Reasoning Test – co musisz wiedzieć? Test trwa 3 godziny 45 minut. Koszt: 45 dolarów. Maksymalna ilość punktów: 2400 (łączny wynik z trzech części – matematyki, czytania ze zrozumieniem i pisania punktowanych o 800 pkt). Za przyzwoity wynik dla obcokrajowców uważa się 1800 pkt, ale obecnie średnia zdobywanych punktów jest nieco wyższa - ok. 2 tys. pkt. Nie warto strzelać, bo za niepoprawną odpowiedź odejmowane są punkty!

Czytanie ze zrozumieniem – 2 części o 25 minut, jedna 20 min. Czytasz krótkie teksty i odpowiadasz na pytania. Większość pytań jest wielokrotnego wybory i polega na dopasowaniu odpowiednich słów, logicznego dokończeniu zdania, umiejętnego wyszukiwania w tekście informacji (bardzo podobne do matury dwujęzycznej jeśli ktoś zdawał). Uwaga! Odpowiedzi są bardzo podchwytliwe i opierają się głównie na innym ujęciu tego co w tekście (sens ten sam lecz napisane zupełnie innym słownictwem).

Pisanie – test trwa ok. 40 minut w tym tylko 25 minut na napisanie dłuższej wypowiedzi! Tempo jest mordercze i nie ma szans na jakiekolwiek poprawki czy ponowne przeczytanie swojego wypracowania:( Pierwsza część writingu to test wielokrotnego wyboru i punkty za tę część stanowią 70 proc. testu. Na czym polega? Poprawiasz tekst pod względem stylistycznym, ortograficznym, gramatycznym, Wybierasz optymalne rozwiązania dla danego fragmentu. Tylko z pozoru jest to proste, bo wiele pytań jest bardzo podchwytliwych i trzeba wykazać się doskonałym wyczuciem stylu i logiką budowania zdań. Druga część to pisanie wypracowania na max. 400 słów. Masz na to 25 min. Jest to o tyle trudne, że tematy są dość ogólne i rozległe, np. rola pracy w życiu ludzkim. Trzeba zatem wykazać się umiejętnością szybkiego i trafnego formułowania myśli.

Matematyka – jedna część (25 min) składa się z 20 pytań wielokrotnego wyboru, druga (25 min) – 8 pytań wielokrotnego wyboru i 10 otwartych. Trzecia część trwa 20 min i obejmuje 16 pytań wielokrotnego wyboru.

Subject Test: zdajesz tutaj 2 lub 3 (w zależności od wymagań uniwersytetu) z podanych egzaminów: Literatura, Historia USA, Historia Ogólna, Matematyka, Biologia, Chemia, Fizyka, Hiszpański, Niemiecki, Francuski, Chiński, Hebrajski, Japoński, Koreański, Łacinę. Zaliczasz test uzyskując 200 pkt, maksymalna liczba to 800 pkt. Egzamin obowiązkowy kosztuje 46 dolarów, za każdy kolejny płacisz 9 dolców.

Jakie egzaminy wybrać? Radzę wybrać te przedmioty, w których czujesz się najlepiej. Lepiej odpuść sobie Historię USA i Literaturę, bo tutaj łatwo się wyłożyć zważywszy na dość mały nacisk w polskich szkołach (żeby nie powiedzieć żaden) na znajomość amerykańskiej literatury i historii. To zostawmy Amerykanom. Najprościej zdawać z języków i o dziwo z przedmiotów ścisłych! Matematyka i fizyka są w stanach na o wiele niższym poziomie niż w Polsce, więc z wiedzą wyniesioną ze szkoły średniej można przyzwoicie zdać test:)

Jak się przygotować do egzaminów SAT? Najważniejsza zasada dla polskich uczniów zaczną przygotowania: nie tyle wiedza jest tu ważna ile sama umiejętność szybkiego myślenia i rozwiązywania problemu. Czyli zupełnie coś innego niż w polskich szkołach. U nas niestety teoria przeważa nad praktyką, co zdecydowanie utrudnia polskim uczniom zdanie amerykańskiego egzaminu. Przede wszystkim musisz regularnie rozwiązywać testy SAT. Znajdziesz je na stronie: http://www.testpreppractice.net/SAT/Free-Online-SAT-Practice-Tests.aspx Przyzwyczaj się do wkuwania olbrzymiej ilości słówek. Znajomość słownictwa to klucz do zrozumienia tekstów w readingu i zdobycia dobrego wyniku w writingu. Tutaj znajdziesz 5 tys. najczęściej powtarzających się słówek w testach SAT: http://www.freevocabulary.com/ Polecane książki: „Gruber's Complete Preparation for the New SAT”, „Barron’s SAT”, „Cracking the SAT by The Princeton Review”.

Gdzie zdawać SAT? W Polsce są trzy ośrodki, które organizują egzamin SAT: School of Warsaw w Konstancinie-Jeziornej, Gdańskie Szkoły Ekonomiczne w Krakowie, International School of Cracow. Miejsce wybierasz rejestrując się na egzamin na stronie: www.collegeboard.com

Kiedy zdawać SAT? Egzamin odbywa się kilka razy do roku w tych samych terminach na całym świecie. To ty wybierasz kiedy chcesz zdawać poszczególne części. Warto jednak nie odkładać tego na ostatni rok szkoły średniej – lepiej skupić się na przygotowaniach do matury. Pamiętaj, że pozytywny wynik SAT nie zwalnia z nauki w polskiej szkole. Na amerykańskich uczelniach również brane są pod uwagę oceny z matury. Informacje o terminach znajdują się na stronie: www.collegeboard.com