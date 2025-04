Tajemnica empatii

Umiejętność empatii to cecha, której człowiek uczy się od dziecka. Empatia polega na współodczuwaniu, na wczuciu się w sytuację drugiego człowieka. Osoba empatyczna to taka, która rozumie wiele z zachowań drugiego człowieka, potrafi wysłuchać, zrozumieć, wesprzeć. Często też wie co i jak odpowiedzieć, aby nie zranić drugiego człowieka, ale aby się z nim porozumieć. Osoby mało empatyczne często nie potrafią pocieszać, przejawiają tez egocentryzm – różne zachowania i sytuacje odnoszą do siebie samych. Nie wszyscy są empatyczni, ale na szczęście cechę tę można wyćwiczyć.

Kontakt wzrokowy z rozmówcą

Podstawa rozmowy face to face. Zachowaj go zawsze, kiedy z kimś rozmawiasz, pamiętaj jednak, aby nie przyglądać się osobie, z którą rozmawiasz, zbyt natrętnie. Patrzenie prosto w oczy przez więcej niż 80% rozmowy może być interpretowane jako większe zainteresowanie samym rozmówcą, niż tematem rozmowy. Z kolei uciekanie wzrokiem może być odebrane jako brak zainteresowania rozmową. Optymalny czas spoglądania rozmówcy w oczy to około 60-70%. Ważne jest przede wszystkim to, aby nie uciekać wzrokiem, nie bawić się w trakcie rozmowy telefonem komórkowym, nie zajmować się innymi rzeczami absorbującymi uwagę.

Medialne rozpraszacze uwagi

W trakcie spotkania z bliskimi warto wyłączyć telewizor (chyba, że umówiliśmy się na oglądanie meczu, filmu czy innego programu). Telewizor, który jest włączony „dla zasady”, generujący dźwięki obecne w tle rozmowy przyzwyczajają do braku umiejętności słuchania.

Zwróć uwagę na rodziny, w których domu zawsze obecny jest włączony telewizor – jak wygląda ich wzajemna komunikacja? Czy czujesz się przez te osoby dobrze wysłuchany?

Dźwięk i obraz płynące z telewizora bardzo rozpraszają uwagę, absorbują, utrudniając rozmowę. Twój rozmówca może mieć wówczas wrażenie, że jest lekceważony. Podobnie jest z wcześniej wspomnianym telefonem komórkowym, radiem czy komputerem. Niekiedy warto poświęcić czas tylko na rozmowę. Nawet kosztem straconej rozmowy telefonicznej.

Parafrazy

Chcąc się lepiej porozumieć z Twoim rozmówcą, stosuj parafrazy. Parafraza polega na powtórzeniu części wypowiedzi osoby, z którą rozmawiasz, w celu lepszej komunikacji. Jeśli stosowana jest umiejętnie i niezbyt nachalnie, znacznie poprawia komunikację interpersonalną. Chcąc sparafrazować czyjąś wypowiedź warto zastosować zwroty typu: „Czy dobrze zrozumiałem, że…”; „Czy mówiąc…, miałeś na myśli to, że…?”

Pytaj pytaj pytaj

Chcesz prawdziwie słuchać? Zadawaj pytania. Nawet jeśli Twój rozmówca, chcąc się wygadać, prowadzi monolog, warto co jakiś czas wtrącić kilka zdań od siebie. Chociażby, aby podsumować ostatnią wypowiedź, zapytać o coś istotnego, powiedzieć coś o własnych doświadczeniach w jakiejś kwestii.

Pamiętaj: Słuchać, a usłyszeć mogą oznaczać zupełnie inny styl komunikowania się z innymi.

