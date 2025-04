Krok pierwszy: Miej powód lub cel w zapamiętaniu tego, czego się uczysz.

Jeśli zależy Ci na opanowaniu danej partii materiału, spróbuj znaleźć choćby dwa powody, dla których chcesz to zrobić. Może chcesz poznać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, lub dbasz o rozwój kariery zawodowej, zależy Ci na pomyślnym zdaniu egzaminu, a może to ciekawość i chęć własnego rozwoju popycha Cię w stronę zdobywania wiedzy? Bez względu na powód, jeśli zostanie on określony, Twój mózg będzie selekcjonował najważniejsze dla niego informacje, a tym samym będzie lekceważył zgiełk informacyjny, który towarzyszy nam każdego dnia. Jeśli tylko dostrzeżesz nagrodę za wysiłek włożony w zapamiętanie kolejnej partii wiedzy – szybciej ją zdobędziesz. Spróbuj sobie przypomnieć z jaką łatwością uczyłeś się będąc dzieckiem, szczególnie jeśli wiedziałeś, że spotka Cię nagroda – pochwały rodziców, dobra ocena w szkole, brawa za udział w przedstawieniu.

Krok drugi: Świadomie przesyłaj to czego się uczysz do pamięci długotrwałej.

Pamięć niekiedy porównywana jest do komputera, który można zaprogramować. Dlatego też zaprogramuj swój mózg w taki sposób, by wyselekcjonowane informacje przechowywał odpowiednio długo. Często zdarza się, że informacje raz usłyszane lub przeczytane szybko ulatują. By tego uniknąć należy: raz jeszcze wnikliwie przeczytać cały materiał, by przy kolejnej powtórce jedynie zwrócić uwagę na najważniejsze informacje, pamiętaj o celu, do którego zbliżasz się ucząc się nowych rzeczy, pierwsze dokładne przeczytanie tekstu zaoszczędzi Ci czasu w przyszłości, staraj się jak najszybciej użyć zdobyte informacje, np. spróbuj sobie opowiedzieć przeczytany materiał lub sam ułóż sobie test.

Krok trzeci: Wykorzystaj własne preferencje uczenia się, by na trwałe zapamiętać to, czego się uczysz.

Jeśli wykorzystujesz do nauki dominujący zmysł, wówczas sprawiasz, że Twój mózg pełniej uczestniczy w tej sytuacji zadaniowej, a tym samym zinternalizujesz wiedzę – sprawisz, że będzie ona uwewnętrzniona. Oznacza to, że lepiej zrozumiesz intencje mówcy lub autora tekstu, znajdziesz się wewnątrz opisywanej sytuacji, i przeżyjesz ją jako własne doświadczenie. By osiągnąć ten cel można wyobrażać sobie czytany tekst, następnie zasłonić tekst i sprawdzić ile informacji udało się zapamiętać. Zatem z czytanego lub słuchanego tekstu musisz zrobić film, wówczas zapamiętasz jak najwięcej.

Krok czwarty: Dbaj o aktywność pamięci, często ją wykorzystując i odświeżając.

W tym punkcie musisz zastanowić się jak często będziesz potrzebował nowej informacji, inaczej będziesz pamiętał o tym, o czym masz przekonanie, że przyda Ci się tylko raz w życiu – do zdania egzaminu, a inaczej będziesz przechowywał informacje, z których często korzystasz. Im częściej będziesz korzystał z tych informacji tym łatwiej będziesz mógł je przywołać z pamięci. Musisz też określić ramowy plan przywoływania informacji z pamięci – codziennie, raz w tygodniu, kilka razy w miesiącu w zależności od potrzeb.