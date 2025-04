Wchodzenie dziecka w dorosłość jest dla większości rodziców przykrym doświadczeniem. Ich maleńka pociecha, którą mieli na wyłączność, wraz z nadejściem wieku dojrzewania nieuchronnie zaczyna się od nich oddalać. Rodzice, zaabsorbowani natłokiem codziennych obowiązków, często nie nadążają za zmianami, jakie dokonują się w życiu ich nastoletniego dziecka. Z czego nie zdają sobie sprawy? Przedstawiamy 5 rzeczy, których rodzice nie wiedzą o nastolatkach.

1. Nastolatkowie mają większą wiedzę na temat seksu niż ich rodzice

Rodzice zwykle nie mają świadomości, że ich niewinne dziecko jest już dostatecznie uświadomione w sprawach dotyczących życia seksualnego. Tymczasem seks dla nastolatków nie jest już dziś tematem tabu. Dziecko w wieku dojrzewania doskonale orientuje się w sztuce uwodzenia i technikach seksualnych. Niejedno lepiej od swoich rodziców. Nastolatek wcale nie musi oglądać filmów pornograficznych, żeby zdobyć wiedzę na temat seksu. Wystarczy, że twoja pociecha uważnie śledzi karierę prowokującej Miley Cyrus lub regularnie ogląda serial pt. "Dziewczyny" słynącym z naturalistycznego pokazywania seksu dwudziestolatków.

2. Drogie markowe ciuchy i fajne gadżety to podstawa życia nastolatka

Żaden rodzic nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest dla nastolatka bycie trendy. Markowe buty czy spodnie, które mają wszyscy, to must-have każdego, dbającego o dobrą opinię wśród swoich rówieśników, młodego człowieka. Części garderoby nastolatka powinny być przede wszystkim drogie, a nie ładne. Każdy nastolatek na pytanie: "być czy mieć?" bez zastanowienia odpowie "mieć!". Rodzice powinni być tego świadomi i zaakceptować, że ich pociecha ma na tym etapie życia taki, a nie inny system wartości...

3. Lajki na portalach społecznościowych są niesamowicie ważne

Każdy nastolatek dąży do tego, aby zostać fejmem, czyli osobą sławną i podziwianą w Internecie. Im większa liczba lajków na Facebooku, tym większa szansa na zostanie fejmem. Otrzymanie polubienia nie należy do najprostszych rzeczy. Aby zabłysnąć na portalu, trzeba wrzucić na niego jakąś wystrzałową fotkę lub napisać coś naprawdę nietuzinkowego. Rodzicom nawet nie przychodzi do głowy, co ich dzieci są w stanie zrobić za lajka. Zdjęcia z upojnych imprez, prowokacyjne statusy i wyuzdane "selfie" to najbardziej typowe sposoby na zdobycie lajka.

4. Rodzice nie wiedzą, jakiego słownictwa używają nastolatkowie w rozmowach ze znajomymi

Każdy rodzic jest święcie przekonany, że skoro ich dziecko posługuje się nienaganną polszczyzną w ich towarzystwie, w rozmowach ze znajomymi jest bez wątpienia tak samo. Tymczasem używanie wulgaryzmów jest dla nich chlebem powszednim. Niecenzuralne słowo wplecione w wypowiedź zdaniem nastolatków dodaje jej charakteru. Poza tym przeklinanie jest modne i po prostu fajne.

5. Rodzice nie mają pojęcia, co ich dziecko tak naprawdę robi w sieci

Rodzicom nawet nie przychodzi do głowy, jakie strony internetowe odwiedzają ich dorastające dzieci. Gdyby mieli tego świadomość, z pewnością postanowiliby zablokować im dostęp do Internetu. Nastolatkowie bardzo często wchodzą na strony pornograficzne i serwisy społecznościowe, publikują setki roznegliżowanych zdjęć i kontrowersyjnych postów.

