Bambik, zgerypała czy delulu - to słowa, którego Millenialsi, a czasem nawet pokolenie Z już nie rozumie. Młodzieżowe skróty i określenia ewoluują bardzo szybko i często trudno za nimi nadążyć. Sprawdź, co może oznaczać słowo "zgerypała" i kiedy go używać.

Najbardziej popularne znaczenie słowa zgerypała, pochodzi z serialu paradokumentalnego "Szkoła". W jednym z odcinków pojawiła się wypowiedź jednego z bohaterów: z gery pała, z maty kolejna. Stąd przyjęło się, że "zgerypała" jako zlepek dwóch słów, może oznaczać ocenę niedostateczną lub ogólnie niefart, sytuację niesprzyjającą.

Może być to też luźny, żartobliwy komentarz do podjętej przez nas decyzji, która finalnie okazała się beznadziejna w skutkach lub była zapalnikiem do splotu nieszczęśliwych wypadków.

fot. Co to znaczy zgerypała/Adobe Stock, yanlev

Zgerypała może też oznaczać co innego i mieć swoją czasownikową formę - zgerypieć. W tym kontekście to humorystyczne określenie stanu, w którym ktoś wygląda lub zachowuje się jak osoba starsza, zmęczona życiem i pozbawiona młodzieńczej energii.

Mówiąc, że ktoś zgerypiał, mamy na myśli, że stał się mniej energiczny, pełen rezygnacji, może nawet trochę marudny - jak stereotypowa starsza osoba, która bardziej ceni sobie spokój niż dynamiczne przygody i lubi ponarzekać dla samego narzekania.

Warto podkreślić, że nie chodzi tu o fizyczny wiek osoby. Często odnosi się to do młodych ludzi, którzy czują się zmęczeni codziennymi obowiązkami, mają „dość wszystkiego” albo zaczynają stronić od aktywności, które kiedyś sprawiały im radość. Zgerypała to więc słowo z pogranicza żartu i autoironii, które idealnie oddaje stan chwilowego znużenia życiem. Millenialsi i starsze pokolenia w tym kontekście użyliby pewnie słowa "zezgredzieć".

