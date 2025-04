Essa to hasło, które w 2022 roku zostało okrzyknięte młodzieżowym słowem roku. Określenia czy skróty, które często dla starszego pokolenia są zupełnie niezrozumiałe, dla nastolatków są czymś naturalnym. W twoim pokoleniu na pewno też były podobne hasła (np. millenialsowe "ale urwał", "żal.pl" czy "sztos"). Oto szybki słownik młodzieżowych pojęć!

Essa to Młodzieżowe Słowo Roku 2022, które jest bardzo uniwersalne i może mieć wiele znaczeń. Towarzyszy mu gest dłoni, którego starsze pokolenia używają do zobrazowania czynności dzwonienia. Okazuje się jednak, że to słowo było popularne już w latach 90, a jego historia jest całkiem interesująca.

W dużym skrócie essa oznacza więc radość, jest wyrazem bycia wyluzowanym, szczęśliwym. Czasem może wyrażać też triumf lub szereg innych pozytywnych emocji.

Slay w języku angielskim znaczy "zabić", ale w polskim młodzieżowym slangu jest wyrazem podziwu. Jest to coś lub ktoś, kto imponuje, wzbudza zachwyt, jest atrakcyjny. Określa się w ten sposób też rzeczy i zdarzenia, które "wymiatają, rozwalają system". Jest to

Określenie to funkcjonuje także w języku angielskim - można być np. "lady slayer", czyli osobą, która bez wysiłku podrywa dziewczyny.

Bambik to określenie, które wywodzi się z gry Fortnite. Tak nazywane są osoby początkujące, które dopiero zaczynają rozwijać swoją postać i zbierają v-dolce (fortnite'ową walutę). Słowo to przeniknęło także do miejskiego slangu i oznacza osobę, która nie jest zbyt dobra w tym, co robi, jest w czymś początkująca albo po prostu uroczo nieporadna.

Niekiedy słowo "bambik" może zostać odebrane jako obraźliwe.

Habibi to słowo pochodzące z języka arabskiego. Oznacza "moje kochanie, mój ukochany" i jest to zwrot kierowany do płci męskiej. Jednocześnie jest to też często spotykana nazwa lokali z kebabami, co w zasadzie się zgadza, bo wiele osób, nie tylko młodych, deklaruje szczerą miłość to tego fast fooda.

Określenie habibi może być też wyrazem przywiązania, przyjaźni oraz sentymentu.

Ten znak nie jest popularny tylko wśród dzisiejszej młodzieży. Używaliśmy go już wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze komunikatory. Może być zapisany "xd", "xD" lub "XD". Jest to emotikona, oznaczająca głośny śmiech. Używa się jej, kiedy piszemy coś zabawnego lub reagujemy na śmieszną wiadomość znajomego czy wpis znaleziony w sieci.

"xD" pochodzi z czasów, kiedy nie było jeszcze emotikon obrazkowych, a "hahaha" nie oddawało w pełni mocy rozbawienia. Można ją przetłumaczyć jako "kisnę ze śmiechu".

"XO XO, Gossip Girl..." - kto nie słyszał nigdy tego hasła, niech pierwszy rzuci opaską Blair Waldorf! To określenie tłumaczy się jako "buziaki" i jest wykorzystywane np. jako pożegnanie w nieoficjalnych mailach, newsletterach czy prywatnych rozmowach.

Słowo "bruh" ma dwa znaczenia. Może być używane zamiennie do "bro" czy "brachu", co jest określeniem na rodzonego brata lub bardzo dobrego kumpla. Może to być też słowny zapis dla westchnienia, porównywane do millenialsowego "meh".

Ten skrót używany jest zamiennie do "ok", jednak w niektórych środowiskach może oznaczać śmiech - wówczas pisze się minimum 3-4 literki "k". Skąd to się wzięło? Tak ten dźwięk opisują użytkownicy języka brazylijskiego, portugalskiego i koreańskiego - w tych krajach właśnie tak często opisuje się śmiech.

Słowo sigma, nawiązujące do "sigma male", oznacza mężczyznę niezależnego i pewnego siebie. Jest to osoba intrygująca, zwracająca uwagę, ale też taka, która nie afiszuje się swoimi sukcesami. Słowo to, w zależności od kontekstu, może być uznane za pozytywne lub negatywne.

Rel to skrót od angielskiego "relatable", czyli "możliwe do utożsamienia" lub bardziej dosłownie i mniej po polsku - "utożsamialne". Używany jest wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, że przedstawiona (opisana, opowiedziana) sytuacja jest nam znana i możemy się z nią utożsamić.

To jak powiedzieć "znam to", "mam tak samo", "zgadzam się".

Simp to negatywne określenie mężczyzny, który jest zbyt uległy, miękki i pobłażliwy wobec swojej partnerki, czasem nawet wykazuje wobec niej postawę służalczą. Przypomina swoim znaczeniem słowo "pantofel".

Bardzo często simp to także osoba, która bardzo stara się o względy drugiej osoby, swojej sympatii, a ona nie tylko nie odwzajemnia uczuć, ale także wykorzystuje zaangażowanie drugiej strony do własnych celów - wtedy simp faktycznie staje się służącym.

Te dwa skróty zostały spopularyzowane przez aplikacje randkowe. FWB oznacza "friends with benefits", czyli pary, które nie są oficjalnie razem i nie mają wobec siebie żadnych zobowiązań, ale łączy je seks. ONS natomiast to skrót on "one night stand", co tłumaczy się jako "przygoda na jedną noc".

Oprócz klasycznych młodzieżowych haseł, często spotykamy w sieci skróty, które są charakterystyczne nie tylko dla nastolatków czy młodych dorosłych, ale także np. dla środowisk korporacyjnych i biurowych. Oto znaczenie niektórych z nich:

tbh - to be honest, jeśli mogę być szczery/a,

imo - in my opinion, w mojej opinii,

btw - by the way, nawiasem mówiąc,

lol - lots of laugh, coś, co jest bardzo śmieszne,

ofc - of course, oczywiście,

pov - point of view, mój punkt widzenia, moimi oczami,

lmao - laughing my ass off, śmiać się do rozpuku,

idk - i don't know, nie wiem,

asap - as soon as possible, tak szybko jak to możliwe.

