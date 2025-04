Nastolatkowie często nie chcą nikogo słuchać, bo myślą, że wszystko wiedzą najlepiej. Każdą złotą radę traktują jak wroga, podobnie jak tego, kto im ją daje. Są jednak słowa, które można wypowiadać w różnych sytuacjach – w zależności od okoliczności. Są one wskazówkami życiowymi, ale nie są zbyt nachalne i na pewno będą miały dla nastolatka duże znaczenie.

20 najważniejszych zdań, które powinien usłyszeć od rodzica każdy nastolatek:

1. Jesteś niesamowity, bo nie ma na świecie drugiej takiej samej osoby jak ty – z tymi samymi wadami, zaletami, słabościami i talentami.

2. Kiedyś zrozumiesz, że przedmioty, które gromadzisz, są ci zbędne, a najcenniejsze jest tak naprawdę to, co przeżyłeś.

3. Ta setka znajomych na Facebooku to są obcy ludzie. Wybierz spośród nich kilka ważnych dla siebie osób i poświęć im swój czas oraz uwagę. Tak się pielęgnuje przyjaźń, która zostaje na całe życie.

4. Najlepsze, w co możesz zainwestować, to umiejętności.

5. Poświęcaj swojej pasji najwięcej czasu, a możesz mieć pewność, jak łatwo zaczniesz kiedyś na niej zarabiać i będziesz mógł w życiu robić to, co kochasz nie męcząc się na etacie znienawidzonej pracy.

6. Większość rzeczy, o które się martwisz, że mogą się wydarzyć, nigdy się nie wydarzy.

7. Najważniejsze jest to, co czujesz, a nie to, czego wymagają od ciebie inni. Idź swoją drogą.

8. Nie jesteś jedyny, który przez to przechodzi. Miliony ludzi na całym świecie mają podobnie w tym samym momencie. Tak więc nigdy nie jesteś sam.

9. Doceniaj to, co masz, zamiast myśleć o tym, czego jeszcze nie masz.

Wiesz o sobie mniej niż ci się wydaje.

10. Tym lepsze będziesz mieć życie, im bardziej będziesz sobą.

11. Spełnianie oczekiwań innych doprowadza do nieszczęścia.

12. Kiedyś jest ci źle i coś nie idzie po twojej myśli, nie siedź i nie rozpaczaj, tylko zrób coś, żeby było lepiej.

13. Największą radość sprawia robienie czegoś dla innych.

14. Kiedyś zrozumiesz, że wszystko, co przechodzisz w życiu, jest ci potrzebne. W przyszłości to docenisz.

15. To, czym się teraz zamartwiasz całymi dniami, za kilka lat nie będzie dla ciebie miało żadnego znaczenia.

16. Żeby być szczęśliwym z kimś, musisz nauczyć się najpierw być szczęśliwy sam ze sobą.

17. Najlepsze, co możesz zrobić w stosunku do swojego wroga, to mu wybaczyć.

18. Nie miej pretensji do nikogo, że nie chce rozwiązać za ciebie twoich problemów. Ktoś może ci doradzić, porozmawiać, ale nie zrobi niczego za ciebie. Sam musisz rozwiązać swoje problemy.

19. Nie jesteś gorszy ani lepszy od innych. Jesteś po prostu inny, bo każdy z nas jest indywidualnością.

20. Na tego pryszcza na czole zwracasz uwagę tylko ty i jest on dużo mniejszy niż ci się wydaje.

