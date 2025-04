Zagadanie do dziewczyny często bywa nie lada wyzwaniem dla nieśmiałych osób, które boją się inicjować zawieranie nowych znajomości. Jeśli jednak bardzo chcesz poznać kogoś bliżej, warto zrobić ten pierwszy krok. Czasem zwykłe "hej" wystarczy, aby rozmowa sama potoczyła się dalej.

Wbrew pozorom pisanie z osobą, której zbyt dobrze nie znasz, nie jest wcale takie trudne. Istnieje mnóstwo tematów, które możesz poruszyć, aby zagaić i podtrzymać rozmowę. Jeśli już kiedyś spotkałeś/aś się z daną dziewczyną, możesz zacząć rozmowę, nawiązując do czegoś, co już było wcześniej wspomniane.

Być może lubicie ten sam gatunek muzyczny, oboje/obie macie to samo zwierzątko albo oglądacie akurat ten sam serial? Zawsze możesz znaleźć coś, o co możesz zaczepić rozmowę. Być może koleżanka ma ciekawy nick w grze, na Instagramie czy innej platformie i możesz zapytać, skąd wziął się pomysł na właśnie taką nazwę.

O czym rozmawiać z dziewczyną na czacie i na żywo?

Możesz podesłać dziewczynie zwiastun filmu lub książkę, o której była mowa. Możesz także zagaić, piszą, że miała wówczas bardzo ładny sweter czy pięknie ułożone włosy. Komplementy i miłe słowa zawsze są dobrym pomysłem na rozpoczęcie lub podtrzymanie rozmowy. Nie przesadzaj jednak i nie rób nic na siłę - w nowych znajomościach (ale też tych wieloletnich) przede wszystkim liczy się szczerość.

Zamiast zaczynać od hej, możesz od razu zadać konkretne pytanie albo postawić na szybki small talk - zapytaj po prostu "co słychać". Czasem też trudno jest odpisać na "co tam", przez co odpowiedź bywa bardzo zdawkowa, dlatego lepiej zacząć od czegoś konkretniejszego.

Możesz np. zaczepić rozmowę o jakiś wcześniejszy wątek, np. "hej, i co, byłaś już w tym nowym sklepie?" albo "hej, i co sądzisz o tym filmie?". W ten sposób możesz w łatwy sposób zaproponować spotkanie na żywo.

fot. Co napisać do dziewczyny/Adobe Stock, JackF

Nie wiesz, jak zacząć rozmowę na Tinderze czy innej aplikacji randkowej? Postaw na jakiś luźny wątek. Nawiązując nową znajomość, dowiedz się, co lubi dana osoba, czego nie lubi, co was łączy i dzieli. Możesz szukać podpowiedzi np. w opisie profilu dziewczyny. Jeśli zaznaczy, że lubi dobre kino albo chętnie udziela się jako wolontariusz w schronisku, możesz zapytać o to, co najczęściej ogląda albo jak wygląda praca wolontariusza.

Aby przełamać pierwsze lody podczas rozmowy, zapytaj, co lubi robić w wolnym czasie i powiedz coś o sobie. Nie poruszaj tematów religijnych ani politycznych na początku znajomości - to rzadko jest dobry pomysł.

Co napisać do dziewczyny romantycznego?

Jeśli rozmowa między wami się klei i planujecie pierwsze (lub kolejne spotkanie), możesz postawić na bardziej romantyczne wiadomości. Nie muszą być to wymyślne "teksty na podryw" - często wystarczy zwykłe "dobranoc" wieczorem albo miły komplement pod nowym zdjęciem na profilu społecznościowym.

Czasem zdarza się, że zainteresuje cię zupełnie nieznajoma dziewczyna, która np. pokazuje w sieci coś ciekawego. Nie bój się wtedy zagaić. Możesz zacząć rozmowę od zwykłego "hej", a następnie od razu przejdź do rzeczy - pochwal rękodzieło, którym się zajmuje, dopytaj o jakieś szczegóły albo napisz, że zajmujesz się czymś podobnym i chętnie wymienisz się doświadczeniem.

Często to właśnie takie "przypadkowe" znajomości okazują się wieloletnimi przyjaźniami, a nawet bliższymi relacjami.

fot. Co napisać do dziewczyny/Adobe Stock, Monkey Business

