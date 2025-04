Jeśli chcesz poznać bliżej chłopaka, ale nie wiesz, jak zagaić rozmowę, żeby się kleiła, możesz sięgnąć po gotowy zestaw pytań. Dzięki temu podtrzymasz miłą rozmowę, dowiesz się czegoś o nowo poznanej osobie, a do tego będziesz mieć okazję powiedzieć coś o sobie - w końcu zadane pytanie może do ciebie wrócić. Oto pytania do chłopaka, które warto zadać.

Pomysłów na pytania do chłopaka może brakować np. podczas pierwszej randki czy pierwszego spotkania w gronie przyjaciół albo online. Jeśli nie wiesz, o czym rozmawiać z nowo poznaną osobą, zadaj jej kilka uniwersalnych pytań, dzięki którym dowiesz się czegoś o niej i pociągniesz rozmowę, zanim zacznie się na dobre kleić. Zapytaj, czym się zajmuje, co lubi, czy ma w domu zwierzaki. Być może ma ciekawe hobby, o którym chętnie posłuchasz czegoś więcej?

Oto uniwersalne propozycje pytań do chłopaka, które pomogą przełamać pierwsze lody:

Jaka jest najstraszniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłeś?

Jaki jest twój ulubiony film/serial/ulubiona książka?

Gdzie chcesz pojechać na wakacje?

Lubisz śpiewać/tańczyć?

Co myślisz o...?

Gdyby został ci jeden dzień życia, co byś zrobił?

Jaką chciałbyś mieć supermoc?

Zdecydowanie unikaj za to pytań o poglądy polityczne, religijne, etc. Na to na pewno przyjdzie jeszcze czas, kiedy poznacie się bliżej, a część odpowiedzi sama się pojawi podczas rozmowy, bez konieczności pytania o nie.

Pytania do chłopaka możesz także wykorzystać podczas gier imprezowych, np. gry w butelkę. Wtedy możesz nieco bardziej poszaleć i postawić na mocniejsze pytania, bardziej personalne czy nawet intymne, ale także zupełnie normalne i śmieszne, np.:

Masz milion złotych. Co kupujesz?

Jaka jest najbardziej wstydliwa rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłeś?

Jaka jest Twoja największa zaleta i największa wada?

Jaka jest Twoja ulubiona bajka z dzieciństwa?

Jakim zwierzęciem chciałbyś się stać na jeden dzień?

Co chciałbyś zmienić na świecie?

Czego nie lubisz w innych ludziach?

Gdybyś mógł przenieść się w czasie, gdzie byś się znalazł?

Jeśli szukasz mocniejszych pytań do chłopaka, np. do gry w butelkę, oto kilka ciekawych propozycji. Sprawdzą się także jako pytania do "prawdy czy wyzwania" albo - po lekkiej modyfikacji - do gry "nigdy przenigdy". Możesz też wykorzystać obecny trend i zapytać, czym jest jego "roman empire".

Pomysły na mocne pytania do chłopaka:

Jaka była najbardziej żenująca randka w twoim życiu?

Czy byłeś kiedyś zdradzony albo sam zdradziłeś?

Czy masz jakieś fantazje?

Co myślisz o relacji "friends with benefits"?

Co myślisz o "przygodach na jedną noc"?

Czy masz jakieś kompleksy?

Czy czasami myślisz o swoich byłych?

Jak ważny jest dla ciebie fizyczny kontakt, np. przytulanie?

Jeśli jesteście w związku, także mogą zdarzyć się dni, w których nie macie o czym porozmawiać. Być może jesteście po kłótni i chcesz od nowa zacząć rozmowę albo po prostu zagaić partnera o coś, co od dawna cię interesuje. Możesz też od czasu do czasu zadać mu jedno z najpopularniejszych obecnie pytań, czyli "czy kochałbyś mnie, gdybym była robakiem?" Najczęstsze pytania do chłopaka, które możesz zadać w związku, to:

Co pomyślałeś, kiedy pierwszy raz mnie zobaczyłeś?

Co najbardziej ci się we mnie podoba?

Gdzie chciałbyś pojechać na kolejną wspólną podróż?

Gdzie chciałbyś pojechać na podróż poślubną?

Jakie jest twoje ulubione wspomnienie ze mną?

Co chciałbyś zrobić w naszym związku inaczej?

O czym najbardziej teraz marzysz?

Gdzie poszedłbyś na romantyczną kolację, gdyby nie było żadnych ograniczeń?

W młodym związku warto pytać także o to, czego partner oczekuje od relacji i czy ma jakieś wyraźne granice (np. w życiu seksualnym). To bardzo ważne, żeby dobrze poznać się wzajemnie - w ten sposób tworzą się naprawdę szczere i szczęśliwe relacje.

