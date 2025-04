Już nie dogadujemy się tak jak wcześniej, a jesteśmy razem 2 lata. On bardzo się zmienił. Często jest w złym nastroju albo nie ma dla mnie czasu. Rzadko się widujemy i zazwyczaj wtedy się kłócimy, sama nie wiem o co. Mnie ciągle coś denerwuje w jego zachowaniu i też jestem dla niego złośliwa. Zależy mi na nim, ale nie wiem co robić żeby uratować nasz związek.



Zespół 116 111 odpowiada:

Zauważyłaś, że od pewnego czasu między Tobą a chłopakiem gorzej się układa. Rozumiemy, że mimo tego zależy Ci na chłopaku i na poprawieniu waszych relacji. Przypuszczamy, że może być Ci przykro i możesz się złościć, gdy masz wrażenie, że chłopak nie poświęca Ci tyle czasu, co kiedyś i ciągle się kłócicie.



Skąd te ciągłe kłótnie z chłopakiem?

Możemy nie dogadywać się ze sobą tak jak kiedyś, a wspólne spędzanie czasu nie zawsze sprawia nam przyjemność. Przyczyny mogą być różne. Gdy związek trwa długo, obok fascynacji i sympatii mogą pojawić się także inne uczucia - czasem negatywne. Często pojawia się też naturalna chęć by poświęcić czas swoim sprawom. Może się też stać tak, że między dwojgiem ludzi pojawia się konflikt lub ich uczucia do siebie słabną.



Co możesz zrobić, by przestać kłócić się z chłopakiem?

Warto abyś zastanowiła się nad tym, co w waszym związku jest dla ciebie ważne - co sprawia ci radość i co lubisz, a co zaczęło ci przeszkadzać. Warto abyś zapytała o to samo chłopaka. Moglibyście porozmawiać o tym, co się między wami dzieje, co się zmieniło...



Dobrze jest mówić bliskiej osobie o swoich oczekiwaniach i odczuciach. Dzięki temu można zastanowić się jak miałby dalej wyglądać związek i czy można coś w nim zmienić aby było lepiej. Taką rozmowę najlepiej jest przeprowadzić w spokojnej atmosferze tak, aby każda osoba mogła się wypowiedzieć i zostać wysłuchana. Bez ciągłych kłótni z partnerem.



Jeśli chciałbyś/chciałabyś porozmawiać z konsultantami telefonu zaufania, zawsze możesz zadzwonić pod numer 116111.

