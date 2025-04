Ale nie ma tego złego! Powrót do szkoły to też nowy etap w twoim życiu. I nie chodzi tu o nowe zeszyty, sneakersy czy plecak. Podczas wakacji wiele się wydarzyło. Na wyjeździe w górach poznałaś tego przystojniaka ze szkoły, którego zawsze bałaś się zaprosić do znajomych. Twoja najlepsza kumpela rozstała się z facetem.

Jesteś mądrzejsza o nowe doświadczenia. Może zmieniłaś fryzurę, ściągnęłaś aparat ortodontyczny, przestałaś zajadać smutki słodyczami. Od kilku dni stojąc przed lustrem mówisz sobie „Ten rok będzie należał do mnie!”? Nie wstydź się. Też to przerabiałam! Teraz będzie inaczej, łatwiej.

Przeczytaj 5 zasad, dzięki którym ten rok szkolny będzie lepszy od poprzedniego!

1. Co masz zrobić dziś... zrób dziś

Niedzielny wieczór, leżysz na łóżku z ręką w misce z chipsami. Leci twój ulubiony serial na Netflixie. W pewnym momencie główna bohaterka zaczyna odrabiać lekcje. Wpadasz w szał. Znowu zapomniałaś o wypracowaniu z języka polskiego! Ślęczysz nad nim do rana. Efekt? Do szkoły idziesz niewyspana, z workami pod oczami i przetłuszczonymi włosami. Z zadania dostajesz marną tróję. A miało być tak pięknie...

Nasza rada: Lekcje odrabiaj w tym samym dniu, w którym zostają zadane. Ta sama zasada dotyczy zadań z korepetycji! Mama poprosiła cię o zrobienie zakupów dla dziadka? Idź od razu po szkole. Później, po przebraniu w domowe dresy, nie będzie ci się chciało. Twój cel na ten rok? Czysta głowa, bez żadnych „wiszących” obowiązków.

2. Rób to, co kochasz!

Twoja najlepsza kumpela tańczy w formacji tanecznej, siostra gra popołudniami w tenisa, a ty... scrollujesz Instagrama. Najwyższy czas to zmienić. Nigdy nie jest za późno, by spróbować czegoś po raz pierwszy. Może twoją pasją okaże się szycie bądź robienie na drutach?

Nasza rada: Poszukaj zajęć dla początkujących. Domy kultury, a nawet zwykłe kawiarnie, często organizują tego typu spotkania. Nie tylko sprawdzisz się w nowej dziedzinie, ale i poznasz nowych ludzi! To same plusy :)

3. Obiekt westchnień w końcu będzie twój

Która z nas nie kochała się w swoim koledze ze szkoły, niech pierwsza podniesie rękę! Miłość ze szkolnych lat jest piękna – zazwyczaj niespełniona, pełna westchnień i tęsknych spojrzeń. Ale nie musi tak być! W tym roku facet, który ci się podoba, zwróci na ciebie uwagę. Nie będziesz robić wszystkiego, by mu zaimponować. Będziesz sobą. I to wystarczy.

Nasza rada: Nie musisz wiecznie przesiadywać pod jego siłownią czy w ciemnych okularach czatować na niego pod blokiem. Zaproś go na Facebooku i po prostu... zagadaj. Z twoim poczuciem humoru i milionem pomysłów na minutę na pewno nie będziesz miała problemów ze znalezieniem tematu do rozmowy. Faceci to lubią!

4. Wróć do książek

I nie chodzi mi o podręczniki! W dobie smartfonów i tabletów często zapominamy o książkach. A szkoda! Literatura pokazuje nam różnorodność charakterów, dzięki czemu możemy stawiać się w wielu sytuacjach. I tak jednego wieczoru jesteśmy romantyczną Jane Eyre, by następnego czarować jak Hermiona Granger.

Nasza rada: Pamiętaj, że czytanie jest sexy! Następnym razem, zamiast kupować kolejną sukienkę, wybierz książkę. Może, gdy będziesz ją czytać w metrze bądź tramwaju, zainteresuje się tobą jakiś przystojny (i inteligentny!) mól książkowy?

5. Friends forever!

Przyznajmy same przed sobą – życie bez ukochanych przyjaciółek nie byłoby pełne! Wspólna nauka do klasówki, chodzenie na podwójne randki czy zajadanie smutków lodami po kolejnym rozstaniu to coś, co z czasów szkolnych pamięta niemal każda z nas. Przyjaciółki są jak siostry!

Nasza rada: Chociaż nie zgadzacie się w kilku kwestiach, nadajecie na tych samych falach. To ona zawsze potrafi cię rozśmieszyć, płacze z tobą na komediach romantycznych i po raz kolejny jest z tobą na diecie. Nie dopuść do tego, by ją stracić! W tym roku szkolnym powiedzcie „nie” kłótniom i fochom!

