Czynniki wpływające na szybkość czytania

I odwrotnie. Negatywne środowisko wewnętrzne zapoczątkuje reakcję synergiczną w połączeniu z nieodpowiednim otoczeniem zewnętrznym, co spowoduje jeszcze poważniejsze pogorszenie efektów.

Warunki zewnętrzne:

Umiejscowienie i intensywność światła

Najlepsze do nauki jest światło dzienne, a więc, twoje biurko powinno stać przy oknie. Gdy jest to nie możliwe, źródło światła powinno znajdować się za ramieniem, naprzeciwko ręki, którą piszesz; pozwoli ci to uniknąć cienia i oślepienia blaskiem światła. Światło musi być na tyle jasne, aby oświetlić czytany materiał, ale nie na tyle mocne, by tworzyć ostry kontrast z jego natężeniem w pozostałej części pomieszczenia.

Dostępność materiałów

Aby móc spokojnie zabrać się do pracy, musisz zgromadzić pod ręką i wygodnie ułożyć wszystkie materiały, jakie będą ci potrzebne. Poza poprawą koncentracji i zrozumienia stanowić to będzie również bodziec psychologiczny. Świadomość, że wszystkie materiały ułożone są funkcjonalnie, zwiększa zadowolenie z tego, co robisz i ułatwia ci wykonanie zadania.

Komfort psychiczny

Najlepiej, jeśli twój fotel nie jest ani zbyt twardy, ani zbyt miękki, plecy musisz mieć wyprostowane i ogólnie rzecz biorąc nie powinieneś być zbyt zrelaksowany, ani też za bardzo spięty. Fotel powinien dawać ci oparcie i wymuszać właściwą postawę.

Wysokość fotela i biurka

Fotel ma być na tyle wysoki, aby twoje uda były ułożone równolegle do podłogi lub nieznacznie wyżej. Dzięki temu główny ciężar podczas siedzenia przejęty zostanie przez odpowiednie kości znajdujące się u podstawy bioder. Biurko powinno mieć od 73 do 81 cm wysokości; jego blat winien być około 20 cm wyżej niż siedzenie.

Odległość oczu od czytanego tekstu

Odległość oczu do czytanego tekstu powinna wynosić mniej więcej 50 cm; jest to odległość naturalna, jeśli siedzisz tak, jak opisano powyżej. Utrzymywanie tekstu w tej odległości sprawia, że oczom łatwiej jest skupić się na grupach słów. Zmniejsza to znacznie napięcie oczu i zapobiega bólom głowy spowodowanym czytaniem.

Postawa

Obie stopy muszą płasko spoczywać na podłodze. Plecy wyprostowane, mięśnie lekko rozciągnięte. Przyjęcie właściwej pozycji podczas czytania oznacza, że:

- do mózgu dopływa maksymalna ilość powietrza i krwi;

- przepływ energii elektrycznej wzdłuż kręgosłupa zmaksymalizuje możliwości mózgu;

- kiedy ciało jest w gotowości, w takim samym stanie znajduje się mózg.

Otoczenie

Miejsce, w którym czytasz, powinno być jasne, przestronne, miłe dla oka, dobrze przystosowane do czytania, urządzone w twoim guście, powinno to być miejsce, w którym lubisz przebywać, nawet, gdy zajmujesz się czymś innym.

Warunki wewnętrzne:

Właściwy moment

Pora potrafi sprawić, że ten sam materiał może zostać w pełni zrozumiany lub nie zrozumiany wcale. Warto poeksperymentować w tej dziedzinie, gdyż każdy z nas przechodzi w ciągu doby przez kilka szczytów i załamań formy w tym zakresie.

Zakłócanie rytmu pracy

Gdy martwisz się czymś lub odczuwasz inną formę fizycznego lub psychicznego dyskomfortu, zrozumienie czytanego tekstu może na tym bardzo ucierpieć. Rozwiązaniem jest uczynienie z miejsca nauki swego rodzaju sanktuarium i urządzenie go w sposób, który będzie dobrze na ciebie wpływał

Problemy zdrowotne

Zamierzając podjąć szerzej zakrojony program studiowania, powinieneś upewnić się, że podołasz temu zadaniu pod względem fizycznym. Nawet tak drobne schorzenia jak przeziębienia, czy ból głowy bardzo obniżają sprawność intelektualną.