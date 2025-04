Opis:

imię pochodzenia słowiańskiego. Samodzielnie funkcjonujący skrót od staropolskich imion typu Rościsława lub Rodsława. Oznacza: "sława rodziców" lub "sława rodu".

Zdrobnienia:

Rosławka, Rosławcia, Roska, Rosia, Rosa, Sławka

Charakterystyka:

radosna i zabawna. Chętna do udziału we wszystkich imprezach, wycieczkach czy wyjściach do kina. Uważa, że życie jest zbyt piękne, aby spędzić go w ponurym oczekiwaniu na najgorsze. Prawdziwa optymistka.

Patroni i święta:

Szczęśliwa liczba:

8

Szczęśliwy kamień:

topaz

Szczęśliwy kolor:

złoty

Imieniny obchodzi:

